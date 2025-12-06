Brenda Carvalho y Julinho compartieron su deseo de formar una familia, a pesar de las complicaciones de salud que vivió la artista en 2022. El plan sigue vigente.

Brenda Carvalho y Julinho volvieron a emocionar a sus seguidores al hablar abiertamente sobre su propósito de formar una familia. Aunque este proyecto se vio retrasado luego de que la artista enfrentara una seria complicación de salud en 2022, ambos aseguran que el plan sigue vigente. Con más de 14 años juntos y una vida consolidada en Perú, la pareja explicó en una entrevista con Magaly Medina que una de las opciones que evalúan es la gestación subrogada para lograr su sueño de convertirse en padres.

Brenda Carvalho y Julinho sueñan con ser papás

A pesar de que el matrimonio no está en sus planes cercanos, Brenda Carvalho y Julinho han dejado claro que formar una familia sí es un proyecto que comparten desde hace tiempo. Ese anhelo tuvo que ponerse en pausa luego de que, en diciembre de 2022, la artista atravesara un episodio médico de alto riesgo.

Tal como contó en conversación con Magaly Medina, un quiste hemorrágico se rompió sin que ella lo advirtiera, provocándole una hemorragia interna. “Perdí mucha sangre. Se me reventó y yo no lo sabía; no sabía que estaba perdiendo mucha sangre porque fue interna. (…) Me operaron tres veces”, recordó.

La emergencia la llevó a someterse a tres intervenciones quirúrgicas y a pasar las celebraciones de fin de año en el hospital. Sin embargo, ni ella ni Julinho han abandonado la idea de convertirse en padres.

“De verdad quiero (tener un hijo), porque no he cerrado ese capítulo en mi vida”, expresó con total sinceridad. Su pareja, ya con dos hijos, ha optado por acompañarla sin presiones: “Él me deja tomar las decisiones porque ya tiene dos hijos y siempre me dice ‘mi amor, cuando tú estés preparada’”, comentó la bailarina.

¿Cómo avanzan Brenda y Julinho en su camino hacia la paternidad?

Después del complejo episodio médico que vivió a finales de 2022, Brenda Carvalho y Julinho comenzaron a analizar con más calma cuál sería el camino más seguro para cumplir su deseo de convertirse en padres. En ese proceso, el vientre subrogado apareció como una alternativa viable, propuesta inicialmente durante las conversaciones con el médico que atendió a la bailarina, el doctor Pinillos.

“Sí pensé, ya le mencioné eso una vez a Julinho. (...) Agradezco al doctor que me salvó la vida; él me comentó ese tema, hemos hablado bastante y siempre me dejó la libertad de tomar la decisión, la cual tiene un montón de posibilidades. (...) Pero necesitaba sanar el susto que habíamos tenido (la hemorragia)”, relató Brenda al recordar ese primer acercamiento a la idea. La sugerencia se dio tras evaluar los riesgos que un embarazo podría representar para su recuperación física, marcada por una hemorragia interna y varias intervenciones quirúrgicas.

Desde entonces, la pareja ha optado por avanzar sin prisa, priorizando el estado emocional y la salud de Brenda antes de tomar una decisión definitiva. Para ella, el tema sigue en revisión y diálogo constante con su familia y su equipo médico. “El doctor que me salvó la vida me comentó ese tema, hemos hablado bastante, me dejó la libertad de tomar la decisión que tiene un montón de posibilidades. Necesitaba sanar el susto que hemos tomado que fue grandísimo, ya estamos bien firmes y fuertes”, comentó.