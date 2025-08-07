Hijo de Karla Tarazona PIDIÓ exponer a su padre Leonard León, pero ella lo impidió: “Se le ha calmado”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
En medio del enfrentamiento mediático con Leonard León, Karla Tarazona compartió detalles sobre la reacción de sus hijos. La conductora reveló que uno de ellos quiso salir en vivo para responder a su padre, pero ella decidió intervenir. Los hijos del cantante rechazan cualquier tipo de acercamiento con este, según confirmó Karla.
Hijo de Karla Tarazona quiso exponer a Leonard León
Karla Tarazona reveló la situación que vive con sus hijos, en medio del conflicto que atraviesa con Leonard León, padre de sus hijos mayores. La conductora confesó que su hijo mayor quiso desmentir en vivo a su progenitor, pero ella se lo impidió.
En medio de la polémica con Leonard León, Karla Tarazona rompió el silencio en conversación con El Popular, donde dejó claro que sus hijos no desean retomar ningún tipo de relación con el cantante, pese a sus recientes apariciones en la prensa.
“Hemos tenido que recurrir a una psicóloga porque mi hijo quería hacer un en vivo para desmentirlo. Le dijimos que no, que no era el momento, tampoco lo voy a exponer a eso, no quiero, y se le ha calmado", dijo en conversación con El Popular y añadió que, al cumplir su mayoría de edad, no podrá impedirle que lo haga.
"Cuando cumpla 18 años, ya no lo voy a poder contener", sostuvo la conductora de ‘Préndete’, quien también afirmó que sus hijos no estarían dispuestos a ver a su padre.
Karla Tarazona niega haberles impedido a sus hijos ver a Leonard León
Luego de que Leonard León acusara a Karla Tarazona de impedirle ver a sus hijos, ella respondió defendiéndose y negando que las declaraciones del cumbiambero fueran ciertas.
"No es la primera vez que desaparece de sus vidas. En el 2014 creo fueron 4 años, luego pandemia casi 2 años, a eso le añadimos los 4 que dijo él mismo que no los vio, sumamos y cuánto es. ¿Mi culpa? Él mismo responde. Es fácil culpar a los demás ja ja ja cuando sería bueno saber en qué se equivocó", señaló.