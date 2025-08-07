Wapa.pe
¿Lizeth Atoccsa perderá Beca 18 tras comprar departamento? Pronabec aclara situación

Karla Tarazona defendió a sus hijos ante el conflicto legal con Leonard León, revelando que ellos han decidido no retomar relación con su padre.

    Hijos de Karla Tarazona no quieren ver a Leonard León | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Karla Tarazona alzó la voz por sus hijos tras el conflicto legal que presenta con Leonard León. La conductora dejó al descubierto la verdadera razón por la que sus hijos han decidido rechazar ver a su padre. Lejos de guardar silencio, Karla reveló detalles que ponen bajo la lupa la versión del cantante.

    Karla Tarazona defiende a sus hijos tras declaraciones de Leonard León

    En medio de la polémica con Leonard León, Karla Tarazona rompió el silencio en conversación con El Popular, donde dejó claro que sus hijos no desean retomar ningún tipo de relación con el cantante, pese a sus recientes apariciones en la prensa.

    Cuando se le preguntó si los menores estarían dispuestos a retomar el vínculo con su padre, la conductora fue tajante: "No desean. Es más, hemos tenido que recurrir a una psicóloga porque mi hijo quería hacer un en vivo para desmentirlo. Le dijimos que no, que no era el momento, tampoco lo voy a exponer a eso, no quiero, y se le ha calmado", explicó.

    Según Karla, su hijo mayor incluso quiso hablar públicamente para desmentir lo que su padre había dicho, pero ella optó por protegerlo y canalizar el conflicto con ayuda profesional. Sin embargo, anticipó que pronto ya no podrá frenarlo: "Cuando cumpla 18 años, ya no lo voy a poder contener".

    La situación es aún más compleja con su segundo hijo, quien no tiene recuerdos significativos de convivencia con el cumbiambero. "Peor, (su hijo menor) no ha convivido con él, pero todo eso son consecuencias de cosas que han pasado cuando han salido con él y yo respeto la decisión de mis hijos. Ellos deciden ya, tienen 15 y 13, no son bebés. No invalidemos sus emociones y pensamientos, tontos no son", sentenció.

    Sobre los mensajes que Leonard presentó en el programa ‘Amor y Fuego’, con los que sugiere que Karla le impide ver a los niños, la conductora se defendió:

    "No es la primera vez que desaparece de sus vidas. En el 2014 creo fueron 4 años, luego pandemia casi 2 años, a eso le añadimos los 4 que dijo él mismo que no los vio, sumamos y cuánto es. ¿Mi culpa? Él mismo responde. Es fácil culpar a los demás ja ja ja cuando sería bueno saber en qué se equivocó", expresó sin filtros.

    Leonard León acusa a Karla Tarazona de impedirle ver a sus hijos

    Leonard León señaló públicamente que Karla no le permite ver a sus hijos; sin embargo, el abogado de la conductora desmintió esta versión y aseguró que todo fue decisión de los menores.

    Carlos de la Cruz, defensa legal de la presentadora, explicó que existe una resolución judicial que respalda la libertad de los niños para decidir si desean o no mantener contacto con su padre.

    "El señor no vio a sus hijos como 4 años, recién los vio hace dos o tres meses. Porque él sacaba a sus hijos martes y jueves, pero la jueza había señalado que todo preguntando a los menores, porque esto iba a ser progresivo, pero los menores, después de un mes de salidas, ya no quisieron salir con el padre", detalló el abogado en el programa ‘Amor y Fuego’.

    De la Cruz también reveló que durante varias semanas se siguió el protocolo de comunicación entre ambas partes, en el que los menores decidían si querían o no salir con Leonard León.

    "No es que digan que no lo quieren ver nunca, siempre era previa coordinación. El abogado de él me preguntaba, yo le preguntaba a ella y los menores decían 'hoy no quiero'. Eso pasó dos semanas seguidas y después, maliciosamente el señor hizo constataciones como si Karla le prohibiera ver a sus hijos", puntualizó, desmintiendo la versión del cantante.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    ;