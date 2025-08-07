El abogado de Karla Tarazona expuso en 'Amor y Fuego' que el hijo de la conductora sufrió impactos psicológicos por los insultos de su padre Leonard León.

Hijo de Karla Tarazona revela ofensivo comentario de Leonard León contra su madre | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Hijo de Karla Tarazona revela ofensivo comentario de Leonard León contra su madre | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Una nueva denuncia sacude el enfrentamiento entre Karla Tarazona y Leonard León. El abogado de la conductora reveló en ‘Amor y Fuego’ fragmentos del testimonio de su hijo mayor. El joven habría revelado duros comentarios de su padre hacia su madre que le habrían causado daños psicológicos.

Hijo de Karla Tarazona revela humillantes insultos de Leonard León, según abogado

Un nuevo capítulo en el conflicto legal entre Karla Tarazona y Leonard León salió a la luz, esta vez con declaraciones que involucran directamente al hijo mayor de la conductora. El abogado de Tarazona, Carlos de la Cruz, expuso en televisión detalles del testimonio del menor, quien habría revelado la manera ofensiva en la que su padre se dirigía a su madre.

Durante su participación en ‘Amor y Fuego’, el letrado negó categóricamente que no haya existido maltrato psicológico, como sostiene la defensa del cantante. Según indicó, la prueba más clara está en las propias palabras del niño.

"Me grabó cuando yo le dije lo del celular y luego lo subió a sus redes sociales, y luego aparecieron 46 mil personas que vieron todo eso. Yo quería que cambie el tema, pero él me seguía hablando de eso. Luego, él escribió en sus redes sociales diciendo que mi mamá era una burra y diciéndole que ella no tiene derecho a poner a sus hijos en sus patrocinios y empieza a insultarla por sus redes sociales", citó el abogado, tras leer el documento oficial.

El abogado también explicó que estas situaciones fueron integradas en la denuncia como evidencia del impacto emocional en los menores.

"Desde esa edad, ya los menores sabían todo lo que el señor hasta el día hoy hace, que publica en contra de su madre, teniendo el menor 11 años y el otro menor 9 años, imagínate. Inclusive, el menor dice que el propio padre lo grabó en la llamada telefónica y es verdad porque subió la llamada a sus redes sociales. (¿El niño se vio afectado por eso?) Por supuesto, se lo dijo al psicólogo", declaró.

Karla Tarazona revela que sus hijos no quieren ver a Leonard León

Karla Tarazona habló en exclusiva con El Popular sobre la complicada relación que sus hijos mantienen con Leonard León. La conductora fue tajante al responder a las recientes acusaciones del cantante, quien la señaló de poner obstáculos para impedirle ver a los menores. Según afirmó, son los propios adolescentes quienes han decidido alejarse de su padre.

Al ser consultada sobre la posibilidad de un acercamiento entre los menores y su progenitor, Tarazona explicó que sus hijos han tomado una postura firme frente a la situación.

“No desean. Es más, hemos tenido que recurrir a una psicóloga porque mi hijo quería hacer un en vivo para desmentirlo. Le dijimos que no, que no era el momento, tampoco lo voy a exponer a eso, no quiero, y se le ha calmado”, comentó. También dejó claro que una vez que su hijo sea mayor de edad, tendrá libertad total para hablar.

La comunicadora también se refirió al segundo de sus hijos, quien tampoco tendría interés en ver a Leonard León.