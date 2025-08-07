Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Lizeth Atoccsa perderá Beca 18 tras comprar departamento? Pronabec aclara situación

Hijo de Karla Tarazona revela OFENSIVO comentario de Leonard León contra su madre, según abogado: "Dijo que mi mamá era una..."

El abogado de Karla Tarazona expuso en 'Amor y Fuego' que el hijo de la conductora sufrió impactos psicológicos por los insultos de su padre Leonard León.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hijo de Karla Tarazona revela OFENSIVO comentario de Leonard León contra su madre, según abogado: "Dijo que mi mamá era una..."
    Hijo de Karla Tarazona revela ofensivo comentario de Leonard León contra su madre | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Hijo de Karla Tarazona revela OFENSIVO comentario de Leonard León contra su madre, según abogado: "Dijo que mi mamá era una..."

    Una nueva denuncia sacude el enfrentamiento entre Karla Tarazona y Leonard León. El abogado de la conductora reveló en Amor y Fuegofragmentos del testimonio de su hijo mayor. El joven habría revelado duros comentarios de su padre hacia su madre que le habrían causado daños psicológicos.

    wapa.pe

    VER MÁS: Andrea San Martín gana demanda de alimentos y esto deberá pagar Juan Víctor por pensión a su hija

    Hijo de Karla Tarazona revela humillantes insultos de Leonard León, según abogado

    Un nuevo capítulo en el conflicto legal entre Karla Tarazona y Leonard León salió a la luz, esta vez con declaraciones que involucran directamente al hijo mayor de la conductora. El abogado de Tarazona, Carlos de la Cruz, expuso en televisión detalles del testimonio del menor, quien habría revelado la manera ofensiva en la que su padre se dirigía a su madre.

    Durante su participación en ‘Amor y Fuego’, el letrado negó categóricamente que no haya existido maltrato psicológico, como sostiene la defensa del cantante. Según indicó, la prueba más clara está en las propias palabras del niño.

    "Me grabó cuando yo le dije lo del celular y luego lo subió a sus redes sociales, y luego aparecieron 46 mil personas que vieron todo eso. Yo quería que cambie el tema, pero él me seguía hablando de eso. Luego, él escribió en sus redes sociales diciendo que mi mamá era una burra y diciéndole que ella no tiene derecho a poner a sus hijos en sus patrocinios y empieza a insultarla por sus redes sociales", citó el abogado, tras leer el documento oficial.

    El abogado también explicó que estas situaciones fueron integradas en la denuncia como evidencia del impacto emocional en los menores.

    "Desde esa edad, ya los menores sabían todo lo que el señor hasta el día hoy hace, que publica en contra de su madre, teniendo el menor 11 años y el otro menor 9 años, imagínate. Inclusive, el menor dice que el propio padre lo grabó en la llamada telefónica y es verdad porque subió la llamada a sus redes sociales. (¿El niño se vio afectado por eso?) Por supuesto, se lo dijo al psicólogo", declaró.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Tula Rodríguez rompe su silencio al revelar cómo fue su primer encuentro con Pilar Arana

    Karla Tarazona revela que sus hijos no quieren ver a Leonard León

    Karla Tarazona habló en exclusiva con El Popular sobre la complicada relación que sus hijos mantienen con Leonard León. La conductora fue tajante al responder a las recientes acusaciones del cantante, quien la señaló de poner obstáculos para impedirle ver a los menores. Según afirmó, son los propios adolescentes quienes han decidido alejarse de su padre.

    Al ser consultada sobre la posibilidad de un acercamiento entre los menores y su progenitor, Tarazona explicó que sus hijos han tomado una postura firme frente a la situación.

    “No desean. Es más, hemos tenido que recurrir a una psicóloga porque mi hijo quería hacer un en vivo para desmentirlo. Le dijimos que no, que no era el momento, tampoco lo voy a exponer a eso, no quiero, y se le ha calmado”, comentó. También dejó claro que una vez que su hijo sea mayor de edad, tendrá libertad total para hablar.

    La comunicadora también se refirió al segundo de sus hijos, quien tampoco tendría interés en ver a Leonard León.

    “Peor, (su hijo menor) no ha convivido con él, pero todo eso son consecuencias de cosas que han pasado cuando han salido con él y yo respeto la decisión de mis hijos. Ellos deciden ya, tienen 15 y 13, no son bebés. No invalidemos sus emociones y pensamientos, tontos no son”, agregó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hijo de Karla Tarazona revela OFENSIVO comentario de Leonard León contra su madre, según abogado: "Dijo que mi mamá era una..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Tula Rodríguez rompe su silencio al revelar cómo fue su primer encuentro con Pilar Arana

    Melissa Klug responde con todo a críticas por tener dos nanas: "Ser mamá no implica que me encierre"

    Alejandra Baigorria rompe su silencio sobre hija oculta de Steve Palao

    Xiomy Kanashiro ‘enfrenta’ a Luigui Carbajal por palabras sobre su romance con Jefferson Farfán

    Andrea San Martín gana demanda de alimentos y esto deberá pagar Juan Víctor por pensión a su hija

    Lo más vistos en Farándula

    Ethel Pozo entristece al anunciar DOLOROSA pérdida: "Estamos con el corazón destrozado"

    La transformación de Eyal Berkover: De su éxito en realities a ser expulsado de Perú y ahora ser imagen de este Gobierno

    Nicola Porcella marca distancia del Perú tras críticas: "Yo soy más mexicano que peruano"

    ¿Terminó con Paul Michael? Pamela López aclara situación amorosa tras beso con Renzo Spraggon

    Steve Palao, papá de Said y Austin compartió estremecedor mensaje antes de revelarse que tiene una hija oculta

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;