Una madrugada alarmante vivieron los integrantes de la Gran Orquesta Internacional cuando, alrededor de las 4 a.m., su bus sufrió un despiste en una vía de Pasco. El accidente dejó a todos los músicos y cantantes con diversos golpes, generando gran preocupación entre sus familiares y seguidores.

“Mi rol era apoyar, no generar más angustia. Me comuniqué con su mamá, su hermano y también me encargué de explicarles a los niños que su papá estaba bien. Todos se quedaron tranquilos porque sabían que yo estaba presente para ayudar”, comentó Karla frente a las cámaras.