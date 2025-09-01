Un tenso momento se vivió en ‘El valor de la verdad’ cuando Milena Zárate y Beto Ortiz discutieron sobre Jonathan Maicelo, causando sorpresa por el enfrentamiento.

La reciente emisión de ‘El valor de la verdad’ dejó un tenso momento en la televisión peruana. Beto Ortiz y Milena Zárate protagonizaron un intenso cruce de palabras al tocar el tema de Jonathan Maicelo. La cantante no dudó en revelar detalles de su vínculo con el exboxeador, mientras que el conductor salió en su defensa. El enfrentamiento dejó sorprendidos a los espectadores por la dureza de las acusaciones y respuestas.

¿Por qué se enfrentaron Beto Ortiz y Milena Zárate?

Durante su paso por ‘El valor de la verdad’, Milena Zárate protagonizó un fuerte intercambio con Beto Ortiz, luego de hablar sobre su vínculo con Jonathan Maicelo. La colombiana reveló que el boxeador la pretendía pese a estar casado y, al mismo tiempo, fue captado con otra mujer en una suite de Barranco.

Lejos de quedarse callado, Beto defendió a Maicelo y comentó que, si estaba separado, era lógico que disfrutara su soltería. Esa opinión incomodó a Milena, quien lo interrumpió diciendo: “No sé si es que tú le tienes un amor particular a Maicelo”. Ante ello, el conductor replicó: “Le tengo un amor particular a Maicelo, absolutamente, y se lo he dicho a él en entrevistas. ¿Por qué te molestas? ¿También te vas a poner celosa de mí?”. La artista contestó firme: “Uno no puede justificar las malas acciones de una persona por amor”.

Más adelante, Milena recordó que la entonces esposa del boxeador le pedía una oportunidad y añadió: “Según las palabras de la esposa, estaba con ella, le estaba pidiendo una oportunidad”. Esto motivó a Beto a cuestionarla: “¿Tú por qué le crees a la esposa y no a él?”.

La cantante confesó que intentó cubrir a Maicelo frente a su esposa, asegurando que solo eran amigos, aunque en realidad existió más cercanía. Reconoció que su relación no pasó de “unos besos”, pero admitió: “Yo creo que si no hubiese salido ella, nosotros, quizás, sí hubiésemos tenido una relación”.

El enfrentamiento continuó cuando Beto criticó los términos con los que Zárate se refirió a la mujer con la que Maicelo fue ampayado. Ella defendió su postura y explicó que ese episodio la afectó, pues la aludida llegó a llamarla “cachuda” en televisión. “Yo creo que ninguna mujer que me está viendo en su casa va a querer que su marido esté saliendo con una mujer que se mete con muchos hombres y que incluso pueda transmitir una enfermedad”, expresó.

Finalmente, Ortiz volvió a increparla: “¿Por qué te indignas si tú no eras la novia?”. Milena respondió que lo que más le incomodó fue la actitud de Maicelo tras el escándalo y también el respaldo que recibió del periodista: “Lo que pasa es que tú lo quieres justificar (…) lo quieres tapar a como dé lugar y hacerlo quedar como lo que no es”.

Milena Zárate aclara rumores sobre Jonathan Maicelo y un jacuzzi en su habitación

Milena Zárate vivió un momento incómodo cuando Beto Ortiz le lanzó una pregunta directa: ¿Jonathan Maicelo estuvo alguna vez en el jacuzzi de su cuarto?

La interrogante sorprendió a la cantante, quien recordó que el boxeador solía visitarla por temas laborales, ya que ambos colaboraban con una marca en ese entonces.

"Siempre iba a mi casa, no se quedaba a dormir. Ahí vivía mi papá, mis hermanos, mi hija. Mi casa es sagrada y él iba porque trabajábamos juntos y me recogía", señaló desde el sillón rojo del programa.

La colombiana fue tajante al descartar cualquier insinuación: “¿Maicelo en mi cuarto? Jamás, porque mi hija duerme en mi cuarto. No hay la menor posibilidad de que se meta en mi jacuzzi. No hay la menor posibilidad. Es mi espacio, el de mi hija".