A través de un video en sus historias de Instagram, Mario compartió con sus seguidores una situación que lo tenía visiblemente preocupado. “Gente, malas noticias, me hackearon mi correo. Me han cambiado la contraseña, no puedo entrar y no sé qué hacer. Ayúdenme por favor, los leo”, expresó el popular 'Calavera coqueta', dejando claro que sus preocupaciones actuales están lejos de la tormenta mediática.