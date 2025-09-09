Pamela López reveló que el beso con Piero Arenas fue un acto impulsivo tras la traición de Christian Cueva y que él jamás lo perdonó.

Pamela López sorprendió al confesar que el beso con Piero Arenas no fue casual, sino parte de un momento cargado de dolor y resentimiento hacia Christian Cueva. Según relató, tras beber tequila decidió dejarse llevar por la idea de vengarse y conocer a alguien más. Aseguró que lo contó a Cueva, pero él nunca logró perdonarla, desatando un quiebre emocional en su relación.

Pamela López revela que el beso con Arenas fue un impulso

Pamela López aclaró que el beso con Piero Arenas no ocurrió de manera fortuita. De acuerdo con su relato, aquella noche estaba decidida a liberarse de todo lo que la mantenía atada emocionalmente. “Recuerdo que bebí tequila y me dije: ‘Hoy voy a ser otra Pamela’. Quería salir de la rutina y darme el gusto de saber que yo también podía”, expresó con serenidad.

En su testimonio, indicó que el contexto en el que se hallaba también influyó en su elección. “Inmaduramente, pensé que conocer a un chico guapo y besar a alguien distinto me haría sentir mejor. Fue un impulso, una forma de mostrarme a mí misma que tenía control sobre mi vida”, manifestó.

No obstante, la decisión tuvo repercusiones inmediatas. Pamela destacó que no se trató de un acto de amor, sino de una manera de reafirmar su autonomía y de afrontar las heridas provocadas por los conflictos en su vínculo con Christian Cueva.

Pamela López enfrentó a Cueva y reveló un giro en su relación

Pamela López contó que no guardó silencio sobre lo ocurrido y optó por confesarlo directamente a Christian Cueva. “Fui yo quien se lo contó al papá de mis hijos”, expresó. Según narró, aquella charla estuvo cargada de tensión y representó un antes y un después en su vínculo.

“El beso fue algo que él no perdonó”, señaló. López comentó que, tras admitirlo, la relación con Cueva cambió por completo. “Me lo encaró, me chantajeó emocionalmente. Ese momento fue determinante en todo lo que vino después”, manifestó.

También aseguró que la respuesta del futbolista trascendió el plano íntimo. Según su versión, él buscó de inmediato un acercamiento con la mujer con la que hoy mantiene una relación estable, refiriéndose a Pamela Franco. “Esa decisión fue su respuesta directa a lo que pasó entre Piero y yo”, explicó.