Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Jaime Chincha muere a los 48 años: familiares despiden al periodista en ceremonia íntima

Pamela López revela que besó a Piero Arenas como venganza a Christian Cueva: “quería sentir otros labios”

Pamela López reveló que el beso con Piero Arenas fue un acto impulsivo tras la traición de Christian Cueva y que él jamás lo perdonó.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela López revela que besó a Piero Arenas como venganza a Christian Cueva: “quería sentir otros labios”
    Pamela López beso con Piero Arenas
    Pamela López revela que besó a Piero Arenas como venganza a Christian Cueva: “quería sentir otros labios”

    Pamela López sorprendió al confesar que el beso con Piero Arenas no fue casual, sino parte de un momento cargado de dolor y resentimiento hacia Christian Cueva. Según relató, tras beber tequila decidió dejarse llevar por la idea de vengarse y conocer a alguien más. Aseguró que lo contó a Cueva, pero él nunca logró perdonarla, desatando un quiebre emocional en su relación.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Pamela Franco lanza dura publicación tras confirmarse traición de Christian Cueva: "Nadie más te amará como yo"

    Pamela López revela que el beso con Arenas fue un impulso

    Pamela López aclaró que el beso con Piero Arenas no ocurrió de manera fortuita. De acuerdo con su relato, aquella noche estaba decidida a liberarse de todo lo que la mantenía atada emocionalmente. “Recuerdo que bebí tequila y me dije: ‘Hoy voy a ser otra Pamela’. Quería salir de la rutina y darme el gusto de saber que yo también podía”, expresó con serenidad.

    En su testimonio, indicó que el contexto en el que se hallaba también influyó en su elección. “Inmaduramente, pensé que conocer a un chico guapo y besar a alguien distinto me haría sentir mejor. Fue un impulso, una forma de mostrarme a mí misma que tenía control sobre mi vida”, manifestó.

    No obstante, la decisión tuvo repercusiones inmediatas. Pamela destacó que no se trató de un acto de amor, sino de una manera de reafirmar su autonomía y de afrontar las heridas provocadas por los conflictos en su vínculo con Christian Cueva.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Magaly Medina arremete contra Guillermo Dávila tras reconciliación con Vasco: “Lo utilizó para traer gente a su concierto”

    Pamela López enfrentó a Cueva y reveló un giro en su relación

    Pamela López contó que no guardó silencio sobre lo ocurrido y optó por confesarlo directamente a Christian Cueva. “Fui yo quien se lo contó al papá de mis hijos”, expresó. Según narró, aquella charla estuvo cargada de tensión y representó un antes y un después en su vínculo.

    El beso fue algo que él no perdonó”, señaló. López comentó que, tras admitirlo, la relación con Cueva cambió por completo. “Me lo encaró, me chantajeó emocionalmente. Ese momento fue determinante en todo lo que vino después”, manifestó.

    También aseguró que la respuesta del futbolista trascendió el plano íntimo. Según su versión, él buscó de inmediato un acercamiento con la mujer con la que hoy mantiene una relación estable, refiriéndose a Pamela Franco. “Esa decisión fue su respuesta directa a lo que pasó entre Piero y yo”, explicó.

    Para Pamela, esa confesión significó afrontar no solo sus propios errores, sino también un panorama donde ambos empezaron a tomar decisiones que los alejaron de forma definitiva.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López revela que besó a Piero Arenas como venganza a Christian Cueva: “quería sentir otros labios”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Allison Pastor y Erick Elera: se revela lo que hicieron antes de que Milena Zárate filtre las intenciones verdaderas de Randol Pastor

    Paco Bazán toma radical decisión en medio de enfrentamiento contra Reimond Manco y críticas de Magaly Medina

    Hija de Alfredo Zambrano sorprende al revelar la verdad de su relación con Magaly Medina

    Milena Zárate ‘EXPONE’ a Randol Pastor y revela lo que realmente busca de Greissy Ortega: “Lo que no pudo conseguir con la hermana ni el cuñado”

    Pamela López reacciona sin piedad contra Cueva tras someterse a retoques estéticos: "Nació malcriadito de cara"

    Lo más vistos en Farándula

    Said Palao sorprende con respuesta al ser consultado sobre posible embarazo de Alejandra Baigorria: "Yo ya tengo una hija"

    Conductores venezolanos arremeten contra Magaly por críticas a Guillermo Dávila: "Da vergüenza esta mujer"

    Ítalo Villaseca hace grave acusación contra Greissy Ortega y muestra pruebas: "Se realizó el aborto y el bebé estaba bien"

    Exnovia de Paolo Guerrero da a luz y muestra tiernas fotos de su primer hijo con su esposo millonario

    El nuevo oficio y la radical transformación de Julieta Rodríguez, la argentina que fue expulsada por denigrar a los peruanos

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;