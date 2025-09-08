Pamela López se pronunció sobre la relación de Christian Cueva y Pamela Franco, asegurando que sus hijos no tendrán vínculo alguno con la cantante.

Pamela López no permitirá que Pamela Franco se acerque a sus hijos | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Pamela López volvió a pronunciarse sobre la polémica relación de Christian Cueva y Pamela Franco, esta vez con un mensaje claro respecto a sus hijos. La empresaria aseguró que no permitirá ningún vínculo entre ellos y la cantante. Según explicó, su decisión nace del impacto emocional que la exposición mediática y los conflictos familiares habrían dejado en los pequeños.

Pamela López marca distancia entre sus hijos y Pamela Franco

Pamela López fue contundente al hablar sobre el rol que Pamela Franco podría tener en la vida de sus hijos y aseguró que no permitirá ningún acercamiento. La aún esposa de Christian Cueva explicó que la decisión responde al daño emocional que, según ella, la cumbiambera les habría causado.

“Él hizo las cosas mal, cada acción tiene consecuencias, en este momento no es bueno para mis hijos, no es necesario que se involucren con una persona que reconocen plenamente y sienten dolor por ella”, comentó Pamela en el programa ‘Esta noche’, que conduce la Chola Chabuca.

La empresaria recordó que, tras su ruptura con Cueva, la exposición mediática de la nueva pareja del futbolista complicó aún más la situación familiar. “Porque mi rompimiento fue tan brusco y apenas sucedió ellos (Cueva y Franco) se expusieron haciendo videoclips, sacaron temas burlándose cuando estaba con dolor”.

“Pero con ese dolor sostuve a esas criaturas y una casa. Ellos sí la reconocen, y mi hijito tiene adjetivos muy fuertes para ella”, dijo López, dejando claro que no permitirá que la intérprete tenga un vínculo con los pequeños.

Pamela López reconoce cambio en Christian Cueva como padre

Pamela López sorprendió al referirse de manera positiva a Christian Cueva tras la reciente salida que el futbolista tuvo con sus hijos, en el marco del acuerdo de visitas alcanzado en conciliación. La empresaria destacó que, pese a no haber estado presente, notó la alegría de sus pequeños al regresar a casa.

“Finalmente, se dio la conciliación y los dos llegamos a un acuerdo y los más beneficiados son mis hijitos”, expresó con satisfacción.

La trujillana explicó que estuvo fuera de Lima por trabajo, pero sus hijos le transmitieron su felicidad: “Estuve trabajando fuera de Lima y les pregunté cómo están y ellos están contentos y si ellos están contentos, yo también estoy”.