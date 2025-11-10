La celebración de los 15 años de Yarita Lizeth se vio ensombrecida por una serie de renuncias en su agrupación. Tras el evento en San Juan de Lurigancho, varios miembros dejaron el grupo.

La alegría por los 15 años de carrera de Yarita Lizeth se vio opacada por una inesperada ola de renuncias dentro de su agrupación musical. Tras su fastuosa celebración en San Juan de Lurigancho, varios integrantes decidieron dar un paso al costado, generando sorpresa entre sus seguidores. En esta nota te contamos qué habría motivado esta decisión y quiénes dejaron el grupo.

Yarita Lizeth enfrenta renuncias masivas en su agrupación tras su “quinceañero musical”

La celebración de los 15 años de trayectoria de Yarita Lizeth Yanarico dejó una inesperada resaca emocional. Al igual que ocurrió recientemente con la orquesta Son del Duke, que perdió a casi toda su delantera, la popular ‘Chinita del amor’ atraviesa un momento complicado: varios de sus músicos decidieron abandonar la agrupación luego de su fastuosa fiesta.

El evento, realizado en San Juan de Lurigancho, reunió a grandes exponentes como Armonía 10 y La Bella Luz. Sin embargo, la ausencia de Corazón Serrano y Son del Duke no pasó desapercibida; esta última orquesta no se presentó debido a la crisis interna que enfrentaba en ese momento.

Entre los músicos que se despidieron de Yarita figuran José Tipula (baterista), Wilson Bass (bajista), Rudher Mamaní (animador), Jhon Edy (percusionista) y Kein Díaz (guitarrista). Al igual que en otros casos del género, todos comunicaron su salida a través de redes sociales, expresando su agradecimiento hacia la cantante, sin dejar entrever conflictos.

En contraste, los integrantes de Son del Duke sí manifestaron su incomodidad y denunciaron malos tratos, marcando una clara diferencia en el tono de sus mensajes. Mientras tanto, Yarita Lizeth, quien suele mantener contacto frecuente con sus seguidores, optó por no pronunciarse de inmediato sobre la ola de renuncias que afecta a su equipo artístico.

Edwin Guerrero aclara por qué Corazón Serrano no se presentó en el show aniversario de Yarita Lizeth

El fundador de Corazón Serrano, Edwin Guerrero, rompió su silencio luego de la polémica generada por la ausencia del grupo en el gran concierto de Yarita Lizeth, quien el pasado 31 de octubre celebró sus 15 años de trayectoria en el Parque Zonal Wiracocha, en San Juan de Lurigancho.

Durante la noche, el público esperaba ver a la reconocida agrupación piurana sobre el escenario, pero su actuación nunca ocurrió, lo que despertó dudas y comentarios en redes sociales.

A través de una transmisión en TikTok, Guerrero explicó que el grupo sí asistió al evento, aunque no pudo presentarse por problemas de coordinación. Según detalló, el conjunto estaba listo para subir al escenario entre las 2:00 a. m. y 4:00 a. m., tal como se había pactado, pero los retrasos alteraron el orden de presentaciones.