Yarita Lizeth rompe el silencio sobre el fin de su matrimonio con Patric Lundberg: "No hemos peleado"
La folclórica puneña Yarita Lizeth decidió compartir con sus seguidores detalles sobre su separación. Tras tres meses de anunciar el fin de su relación con Patric Lundberg, la cantante indicó que están tranquilos tras el rompimiento, y al parecer, habría sido en buenos términos.
Yarita Lizeth Yanarico confesó que la lejanía fue un factor clave en el desgaste de su romance con Patric Lundberg. Tras hacer pública su separación, contó que aún mantiene contacto con el europeo para concretar los trámites de su divorcio, luego de haberse casado en octubre de 2023 en Estocolmo, Suecia.
“Hemos tenido una bonita conversación y estamos llevando de la mejor manera este proceso de separación. No hemos peleado, no hemos discutido, pero obviamente sí ha habido algunos motivos que nos han llevado a esta conclusión de separarnos. Pero, siempre con respeto y cariño”, señaló en una de sus transmisiones en redes sociales.
Yarita Lizeth reveló que tiene buenos recuerdos con la familia de Patric Lundberg
La intérprete de ‘Chinita de amor’ compartió cómo está Patric Lundberg, quien, pese a la separación, lo mantiene en sus redes sociales junto a la cantante. “Él está tranquilo, enfocado en sus cosas y en su trabajo”, manifestó la cantante de Puno.
La cantante oriunda de Juliaca afirmó que mantiene intacto el afecto hacia la familia del europeo. “Yo quiero bastante a su familia, a su mamá, a su papá y a sus abuelos porque me han tratado bien. Los quiero mucho porque me han tratado muy bonito. He sido bien recibida tanto en su casa, tanto en Bolivia como en Suecia. Siempre me han tratado con mucho cariño y respeto. Yo siempre les tendré aprecio a toda la familia de Patric”, concluyó.