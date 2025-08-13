La popular artista folclórica Yarita Lizeth decidió contar que se comunicó con su aún esposo Patric Lundberg luego de tomar la decisión de separarse. Además, reveló cómo fue el trató de la familia del europeo.

La folclórica puneña Yarita Lizeth decidió compartir con sus seguidores detalles sobre su separación. Tras tres meses de anunciar el fin de su relación con Patric Lundberg, la cantante indicó que están tranquilos tras el rompimiento, y al parecer, habría sido en buenos términos.

Yarita Lizeth Yanarico confesó que la lejanía fue un factor clave en el desgaste de su romance con Patric Lundberg. Tras hacer pública su separación, contó que aún mantiene contacto con el europeo para concretar los trámites de su divorcio, luego de haberse casado en octubre de 2023 en Estocolmo, Suecia.

“Hemos tenido una bonita conversación y estamos llevando de la mejor manera este proceso de separación. No hemos peleado, no hemos discutido, pero obviamente sí ha habido algunos motivos que nos han llevado a esta conclusión de separarnos. Pero, siempre con respeto y cariño”, señaló en una de sus transmisiones en redes sociales.

Yarita Lizeth reveló que tiene buenos recuerdos con la familia de Patric Lundberg

La intérprete de ‘Chinita de amor’ compartió cómo está Patric Lundberg, quien, pese a la separación, lo mantiene en sus redes sociales junto a la cantante. “Él está tranquilo, enfocado en sus cosas y en su trabajo”, manifestó la cantante de Puno.