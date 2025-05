Lejos de alimentar rumores de infidelidad , Yarita fue clara al contar por qué puso fin a su matrimonio. “No es por un engaño ni nada, es por amar mi carrera y amar lo que hago. Con ustedes me siento feliz”, explicó sobre el escenario. Con esa frase, dejó en claro que su pasión por la música fue más fuerte que cualquier promesa de amor.

Aunque la ruptura aún está fresca, la intérprete de “Corta venas” no le cierra las puertas al amor. En medio del espectáculo, bromeó sobre su situación sentimental y hasta se animó a lanzar una indirecta: “Solamente quiero uno (no ocho), pero sí me gustaría conocer a un cusqueño”, comentó, provocando gritos y risas entre el público.