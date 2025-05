Leslie Shaw encara a artista boliviana que se apropió de su canción 'Hay niveles': "Sinvergüenza"

Lejos de esquivar la situación, Elvia Abril respondió asegurando que sí intentó entablar comunicación con el equipo legal de Shaw, pero no obtuvo una respuesta concreta. “Hablamos con Gabriela… yo le dije que quería llegar a un acuerdo, pero me respondió que no, que no y que no”, declaró. Abril ha ganado notoriedad en los últimos meses en Bolivia gracias a su versión no autorizada de "Hay niveles," lo que despertó la indignación de la artista peruana.