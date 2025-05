Una nueva controversia enfrenta a Magaly Medina con el equipo de ‘ Enfocados ’, luego de una declaración que no pasó desapercibida. Jefferson Farfán defendió la apariencia de los ‘Galácticos’, pero la conductora lanzó una fuerte respuesta. Según reveló, recibió pruebas que indicarían una cirugía estética de uno de ellos. ¿De quién se trata?

En la reciente transmisión de ‘Enfocados’, Jefferson Farfán alardeó de la “naturalidad” de los ‘Galácticos’, asegurando que, aunque era considerados “feos”, no tenían ninguna cirugía estética. “Hay gente que habla de belleza, no pueden ser tan conchudo, conchuda, lo hemos dicho siempre, nosotros somos feos, pero sin cirugía”, dijo la ‘Foquita’.

Pero la conductora no dejó pasar las declaraciones del exfutbolista, asegurando que su equipo recibió fotografías de uno de los ‘Galácticos’, quien se habría sometido a una cirugía plástica, sin mencionar de quién se trataba.

“Sí había pasado por el quirófano, no puedo mostrar las fotos, porque me han llegado por un WhatsApp, se hizo una lipo y una marcación para parecer atlético, para parecer que van al gimnasio, en el abdomen y dicen: ‘No, no’ no nos hemos cirugía’. ¡Ay sí! Bien que esconden sus cirugías”, sostuvo.