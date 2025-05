La presentadora, tomándose el tema con mayor seriedad, no dudó en hacerle una advertencia a su heredero: “A mí que nadie me venga a dejar (al nieto) y decir: ‘Mamá, me voy a una fiesta’. Lo siento, pero no, no y no. Yo voy a ser la abuela antipática. Déjaselo a tu suegra, hijito”, dijo dejando en claro que no piensa cuidar a su nieto.