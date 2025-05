Milena Zárate volvió al centro de la polémica al responder con firmeza a nuevas acusaciones lanzadas por su hermana Greissy Ortega. La colombiana dejó claro que no tolerará ataques que afecten su reputación personal ni profesional y advirtió que tiene pruebas para tomar medidas en contra de la influencer.

Milena Zárate manda advertencia a Greissy Ortega

Milena Zárate no titubeó en responderle a Greissy Ortega luego de que hiciera graves acusaciones en su contra asegurando que le fue infiel a Edwin Sierra con un primo. La cantante colombiana lanzó fuertes advertencias contra su hermana, asegurando que no permitirá que manche su imagen.

“Su vuelto va a tener, una cosa es que a ti te digan: ‘Eres mala’, a mí me resbala, más de donde viene, pero ya cuando se choca una parte de mí que yo he cuidado tanto porque tengo una niña y no voy a permitir que nadie manche mi nombre bajo ninguna circunstancia, no voy a permitir que a mi hija me la agarren de burla, conmigo menos”, dijo en un inicio.

Zárate precisó que no permitirá que opaquen el trabajo que se encuentra realizando con la producción de su serie. “No se la voy a pasar, de verdad, de mil amores lo haría, pero no y a todo el que se me pare ahorita que pretenda dañar el esfuerzo mío, el esfuerzo de toda la gente que yo tengo atrás en un proyecto que me ha costado alma, corazón y vida, no se lo voy a permitir, no hay forma que yo vaya a permitir, di lo que quieras, pero no dañes mi imagen porque yo tengo cómo probar lo que digo, yo sé de qué pie cojea cada uno y cómo protegerme”, sentenció.

Greissy Ortega le responde a Milena Zárate

Luego de las declaraciones de Milena, Greissy Ortega se pronunció y envió un mensaje a la cuenta de Instarándula, dejando en claro que se defenderá.

“O sea, ¿ella sí puede hacer que le hagan bullying a mis hijos y ahora se siente ofendida porque digo la verdad? ¿Ella sí puede hablar pachotadas y media y yo no puedo defender esta vez con mi verdad? El chiste se cuenta solo”, se lee en su mensaje.