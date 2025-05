Según contó la propia Lorena, varias fuentes le habrían confirmado que el magazine matutino ya no continuará en la parrilla del canal: “Eso sí no sé si es verdad, pero ya me han dicho, cinco paredes me han contado, ‘América Hoy’ ya no va más. Dicen que este mes ya no va más, que lo sacaron de América Televisión, eso me parece bien difícil de creer, pero así dicen”, comentó en su cuenta.