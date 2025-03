ACERCA DE: Paco Bazán y su fuerte mensaje luego del cariñoso gesto del ex de Susana Alvarado

"Yo siempre he buscado una declaración tuya. Es más, antes de ayer cuando nos hemos encontrado, me cerraste para yo no salir de mi carro y tú sabes que eso está mal, tú sabes que estás interrumpiendo la labor de una periodista", se escucha decir a la reportera de 'América Hoy'.