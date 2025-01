Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al revelar cómo es la relación que tiene con su único hijo. La conductora es madre orgullosa de Gianmarco Mendoza, su único heredero y a quien sacó adelante sola. En esta oportunidad, la pelirroja se sinceró y contó todos los detalles de la relación que tiene con su engreído.

La hermana de la periodista de ATV no se guardó nada a la hora de preguntarle a la ‘Urraca’ lo que muchos querían escuchar y es cómo se lleva realmente con su único hijo Gianmarco Mendoza y por qué están distanciados. ¿Qué dijo Magaly?

¿Cómo es la relación que tiene Magaly Medina con su hijo?

En el sexto episodio de su podcast, Magaly Medina fue entrevistada por su hermana Mariela Medina en una conversación que tituló ‘Mi hermana se atrevió a preguntarme cosas que a nadie le contesto’.

Mariela no dudó en hacerle una pregunta de rigor y se trata de la relación que tiene la presentadora con su hijo, pues en varias ocasiones se ha especulado que este no tiene una buena relación con su madre. Fue ahí cuando sorprendió al confesar que Gianmarco no estuvo en la boda de su madre.

“Mucho hablan de tu hijo, nunca está en las reuniones, nunca los pones en tus fotos, nunca sale en Instagram, no está en ningún lado, no estuvo en tu matrimonio, la gente dice: ¿Qué le pasa? Tiene una relación mala con el hijo, es más, dicen ahora: ‘Prefirió irse al otro lado del charco para no estar cerca a su madre’ ¿Qué hay de eso?”, comentó Mariela Medina para dar pie a las revelaciones de la conductora.

“No, pues tú sabes mejor que nadie porque eres mi familia y me has oído criar a mi hijo. Sabes mejor que nadie cuál es mi relación con Gian. Es la relación de una mamá y su hijo, lo que pasa es que mi hijo hace mucho tiempo que vuela solo, hace mucho rato y eso es lo que todas las mamás y los papás queremos, que nuestros hijos vuelen solos”, respondió la presentadora.

Magaly Medina explica por qué su hijo no quiere estar en Perú

La conductora de ‘Magaly TV: la firme’ explicó la razón por la que su único hijo prefiere estar fuera del Perú y no con ella en el mismo país, asegurando que está de acuerdo con las decisiones e independencia de su heredero.

“Yo soy de las mamás que piensa que sus hijos no tienen que quedarse contigo hasta que consigan marido, consigan novia y se casen, tus hijos tienen que volar. Mi papá hizo eso conmigo, a los 15 años terminé la secundaria, me depositó en una pensión y me dijo: ‘Ahora te vas a estudiar a España’. Por circunstancias de la vida decidí quedarme (…) A él no le gusta que en Perú todo el mundo lo asocie con Magaly porque él ama su privacidad desde niñito fue muy privado, no quiere un millón de amigos, nosotros no queremos ser simpáticos ni ganar un concurso de popularidad”, yo respeto eso de mi hijo”, precisó.

“¿Qué quieren? ¿A un grandulón acá, bebesote grande con su mamita? ¡No, no! Él es muy independiente de mí”, añadió.

Usuarios exponen ‘mala’ relación de Magaly Medina con su hijo

A través de los comentarios, los cibernautas dejaron ver lo que opinaban al respecto de las declaraciones de la presentadora. En especial al enterarse que Gianmarco Mendoza incluso no había asistido a la boda de la conductora con Alfredo Zambrano.