Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perro de Onelia Molina MUERDE EN VIVO a Janet Barboza en ‘América Hoy’; conductora sorprende con su reacción

Usuarios arremeten contra Ricardo Morán por impedir que concursante de 'Yo Soy' agradezca a Dios

El estreno de la nueva temporada de ‘Yo Soy’ generó controversia tras un tenso momento entre Ricardo Morán y un concursante que quería agradecer a Dios.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Usuarios arremeten contra Ricardo Morán por impedir que concursante de 'Yo Soy' agradezca a Dios
    Ricardo Morán es cuestionado por comportamiento con concursante de 'Yo Soy' | Composición: Wapa / Captura de pantalla Latina TV
    Usuarios arremeten contra Ricardo Morán por impedir que concursante de 'Yo Soy' agradezca a Dios

    El estreno de la nueva temporada de ‘Yo Soy’ no solo sorprendió con nuevos talentos, sino que también encendió una fuerte discusión en redes sociales. En una de las audiciones en vivo, el jurado y conductor Ricardo Morán protagonizó un momento que muchos calificaron como incómodo al interrumpir a un participante que quería expresar su fe antes de cantar.

    wapa.pe

    VER MÁS: Gisela Valcárcel reúne a su familia y revela su última voluntad antes de su muerte: "No quiero cámaras en mi entierro"

    Ricardo Morán es criticado por impedir que concursante de ‘Yo Soy’ agradezca a Dios

    El conductor Ricardo Morán dio de qué hablar tras no permitir que un participante del programa de canto no agradeciera a Dios, interrumpiéndolo frente a todos. El episodio fue difundido por el creador de contenido Ric La Torre, quien resaltó la rapidez con la que la escena se hizo viral, inspirando múltiples reacciones y parodias en TikTok.

    En el video compartido se escucha el intercambio exacto entre Morán y el concursante:

    • Ricardo Morán: “¿Cuál es tu nombre, por favor?”
    • Participante: “Eh, en primer lugar, agradecer a Dios y…”
    • Morán: “¿En primer lugar agradecer a Dios, eso es completo o cuál es el apellido?”
    • Participante: “No, eh, yo quiero agradecer a Dios”
    • Morán: “Ah, ya, pero te pregunté tu nombre”
    • Participante: “Sí…”
    • Morán: “Y dinos tu nombre, por favor”
    • Participante: “Y en esta oportunidad…”
    • Morán: “¿Y cuál es el apellido? ¿Oportunidad o…?”
    • Participante: “Percy Jesús Palacios Chonce”
    • Morán: “Ah, gracias”

    Las constantes interrupciones y el tono usado por Morán provocaron reacciones divididas, algunos lo consideraron una falta de respeto, mientras que otros defendieron que solo intentaba seguir con el formato del programa.

    wapa.pe

    TE INTERESA: ¿El fin está cerca? Expertos descubren fecha del APOCALIPSIS tras hallar libro protegido por el Vaticano

    Usuarios arremeten contra Ricardo Morán tras humillación a participante

    Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales y los cibernautas cuestionaron la reacción que tuvo Morán al burlarse del concursante y no permitir que este agradeciera a Dios.

    “De Dios nadie se burla”, “Que sea ateo no quiere decir que no pueda respetar a los creyentes”, “Después de la soberbia del pelao’, vendrá la caída”, “Adiós ‘Yo Soy’”, “Así sea ateo, debe respetar”, “Ay Ricardo, prepárate para lo que viene”, “¿Qué le costaba respetar la creencia del participante?”, se lee en los mensajes que pueden encontrarse en distintas publicaciones en redes sociales sobre lo ocurrido.

    SOBRE EL AUTOR:
    Usuarios arremeten contra Ricardo Morán por impedir que concursante de 'Yo Soy' agradezca a Dios
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Ernesto Pimentel conmueve al revelar íntimo dolor por la pérdida de un hijo: "Dejó un vacío muy doloroso"

    Gisela Valcárcel reúne a su familia y revela su última voluntad antes de su muerte: "No quiero cámaras en mi entierro"

    Jazmín Pinedo sorprende al anunciar que tuvo PEDIDA de mano en su casa: "Ya tenemos fecha"

    Así fue el fastuoso quinceañero de la nieta de César Acuña que costó más de S/500 mil: “Solo un familiar lo superaría”

    Magaly Medina conmueve con su reacción tras las desgarradoras confesiones de Suheyn Cipriani en EVDLV

    Lo más vistos en Farándula

    Dayanita arremete contra congresistas que usaron su nombre masculino en reconocimiento: “Quizá son unos burros”

    Perro de Onelia Molina MUERDE EN VIVO a Janet Barboza en ‘América Hoy’; conductora sorprende con su reacción

    Beto Ortiz corta grabación de EVDLV de Suheyn Cipriani porque su padre se enteró de lo abusos que sufrió

    Susana Alvarado se equivoca en concierto de Corazón Serrano y fans dicen: "A ella se le perdona"

    Hijo de Karla Tarazona PIDIÓ exponer a su padre Leonard León, pero ella lo impidió: “Se le ha calmado”

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    Aquatica Pool Park

    FULL DAY EN AQUATICA POOL PARK ICA: Full diversión para un niño o adulto

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;