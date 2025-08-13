Usuarios arremeten contra Ricardo Morán por impedir que concursante de 'Yo Soy' agradezca a DiosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El estreno de la nueva temporada de ‘Yo Soy’ no solo sorprendió con nuevos talentos, sino que también encendió una fuerte discusión en redes sociales. En una de las audiciones en vivo, el jurado y conductor Ricardo Morán protagonizó un momento que muchos calificaron como incómodo al interrumpir a un participante que quería expresar su fe antes de cantar.
Ricardo Morán es criticado por impedir que concursante de ‘Yo Soy’ agradezca a Dios
El conductor Ricardo Morán dio de qué hablar tras no permitir que un participante del programa de canto no agradeciera a Dios, interrumpiéndolo frente a todos. El episodio fue difundido por el creador de contenido Ric La Torre, quien resaltó la rapidez con la que la escena se hizo viral, inspirando múltiples reacciones y parodias en TikTok.
En el video compartido se escucha el intercambio exacto entre Morán y el concursante:
- Ricardo Morán: “¿Cuál es tu nombre, por favor?”
- Participante: “Eh, en primer lugar, agradecer a Dios y…”
- Morán: “¿En primer lugar agradecer a Dios, eso es completo o cuál es el apellido?”
- Participante: “No, eh, yo quiero agradecer a Dios”
- Morán: “Ah, ya, pero te pregunté tu nombre”
- Participante: “Sí…”
- Morán: “Y dinos tu nombre, por favor”
- Participante: “Y en esta oportunidad…”
- Morán: “¿Y cuál es el apellido? ¿Oportunidad o…?”
- Participante: “Percy Jesús Palacios Chonce”
- Morán: “Ah, gracias”
Las constantes interrupciones y el tono usado por Morán provocaron reacciones divididas, algunos lo consideraron una falta de respeto, mientras que otros defendieron que solo intentaba seguir con el formato del programa.
Usuarios arremeten contra Ricardo Morán tras humillación a participante
Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales y los cibernautas cuestionaron la reacción que tuvo Morán al burlarse del concursante y no permitir que este agradeciera a Dios.
“De Dios nadie se burla”, “Que sea ateo no quiere decir que no pueda respetar a los creyentes”, “Después de la soberbia del pelao’, vendrá la caída”, “Adiós ‘Yo Soy’”, “Así sea ateo, debe respetar”, “Ay Ricardo, prepárate para lo que viene”, “¿Qué le costaba respetar la creencia del participante?”, se lee en los mensajes que pueden encontrarse en distintas publicaciones en redes sociales sobre lo ocurrido.