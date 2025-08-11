Wapa.pe
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Ricardo Morán minimizó en vivo a Carlos Alcántara en 'Yo Soy': "Aprendió a ser jurado viendo tutoriales de YouTube"

Ricardo Morán y Cachín no ocultaron sus desacuerdos frente a las cámaras, sorprendiendo tanto a los conductores como a la concursante.

    En la última edición de “Yo Soy”, los castings estuvieron marcados por un momento de tensión entre los integrantes del jurado. Rayshell Cruz, quien acudió como imitadora de la salsera Daniela Darcourt, no consiguió convencer a Ricardo Morán, el miembro más exigente del panel. Frente a su negativa, Jely Reátegui le otorgó un voto a favor, manteniendo la esperanza para la concursante.

    Al llegar el turno de Carlos Alcántara, el actor también respaldó a Rayshell Cruz, lo que desencadenó un cruce de palabras entre los jueces.

    Con ironía, Ricardo Morán comentó: “Aprendió a ser jurado viendo tutoriales de YouTube”. Alcántara no dudó en responder: “Yo he aprendido muchas cosas viendo tutoriales. Parece mentira, pero en YouTube hay un montón de tutoriales que me han servido mucho. Ricardo, te tengo marcado”.

    La discusión volvió a encenderse durante la deliberación sobre la presentación de la joven. Morán enfatizó la autonomía de cada miembro: “Disculpen, este jurado está compuesto de tres personas y cada uno tiene su voto y su voto se respeta, aunque esté equivocado como el tuyo”.

    Alcántara, por su parte, recordó cómo fue convocado al programa: “Tú me dijiste, Cachín te quiero proponer un trabajo, acá no se trata de que yo tenga que ser complaciente con lo que tú dices”.

    Este intercambio sorprendió tanto a los conductores como a la participante y rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde el público expresó opiniones divididas sobre ambos jueces.

    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

