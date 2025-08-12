Un antiguo manuscrito del siglo XII en el Vaticano, conocido como la Profecía de los Papas, describe la llegada del juicio final, revelando la posible fecha del apocalipsis .

A pesar de que numerosas teorías sobre el apocalipsis han sido descartadas con el tiempo, existe un misterioso manuscrito del siglo XII resguardado en el Vaticano que, según se afirma, describe con precisión la fecha del juicio final, un enigma que ya habría sido interpretado por ciertos especialistas.

¿Qué dice la profecía sobre el fin del mundo?

La conocida como Profecía de los Papas se atribuye a San Malaquías, arzobispo de Armagh y figura influyente de la Iglesia irlandesa. Se cuenta que, durante su visita a Roma en 1139, habría experimentado una revelación en la que se le mostró la sucesión de pontífices que dirigirían la Iglesia Católica hasta el fin de los tiempos.

Según el diario El Tiempo, algunas interpretaciones de este antiguo manuscrito apuntan a que el fin del mundo llegaría en 2027. El texto menciona a un último papa, Pedro el Romano, quien conduciría a los fieles en medio de intensas tribulaciones.

Tras la “última gran persecución contra la Iglesia Católica”, la llamada “ciudad de las siete colinas”, identificada habitualmente con Roma, sería destruida, y “el Juez terrible juzgará a su pueblo”. Esta referencia alude a Jesucristo, quien, de acuerdo con la tradición cristiana, regresaría para otorgar la vida eterna a los justos y condenar a los malvados.

El manuscrito, publicado por primera vez en 1595, décadas después de la muerte de San Malaquías en 1148, incluye 112 lemas en latín que corresponderían a cada futuro papa, empezando por Celestino II, contemporáneo del arzobispo. Los lemas, breves y cargados de simbolismo, han sido objeto de múltiples interpretaciones.

Defensores de su autenticidad afirman que varios pontífices recientes encajan con sus descripciones. Un ejemplo es Juan Pablo II, vinculado al lema “del eclipse del sol” por haber nacido y fallecido cerca de ese fenómeno astronómico. Su muerte ocurrió el 2 de abril de 2005 y su funeral, el 8 de abril, coincidió con un eclipse parcial.

¿Es realmente confiable la profecía de San Malaquías?

De acuerdo con Catholic Net, la llamada Profecía de los Papas mantuvo un gran prestigio hasta finales del siglo XVII. Sin embargo, su credibilidad comenzó a tambalear cuando el jesuita Claudio Francisco Menestrier publicó la obra Refutación de las profecías falsamente atribuidas a San Malaquías sobre la elección de los papas. En ella sostenía que las descripciones, con el paso del tiempo, habían perdido precisión.