El Centro de Lima se transforma al restringir el acceso vehicular, priorizando espacios para peatones. La medida busca mejorar la seguridad y reducir la congestión.

    El Centro Histórico de Lima entra en una nueva era: sus calles dejarán de ser paso libre para vehículos y se convertirán en espacios pensados para peatones. La medida, impulsada por la Municipalidad de Lima y Prolima, busca reducir la congestión, mejorar la seguridad y realzar el valor cultural de la zona.

    Centro Histórico de Lima se despide del tránsito vehicular libre

    Este año marcará un cambio histórico para el corazón de la capital. El Centro Histórico de Lima dejará de ser una ruta de paso para vehículos particulares y pasará a priorizar el uso peatonal. La iniciativa, liderada por Prolima y la Municipalidad de Lima, y busca reducir la congestión, mejorar la seguridad vial y potenciar la experiencia de quienes recorren sus calles llenas de historia.

    La peatonalización no es nueva: en 2019 comenzó la transformación de 41 cuadras con pavimento de piedra y adoquines. Sin embargo, hasta ahora los autos todavía podían circular, obligando a los peatones a moverse por los bordes. Esta realidad cambiará con un plan que restringirá al máximo el acceso vehicular.

    ¿Quiénes podrán entrar al Centro Histórico de Lima en autos?

    • Entrada de residentes
    • Visitantes acompañados por el propietario del inmueble
    • Taxis con TUC,
    • Personas con discapacidad con carnet de Conadis y usuarios abonados a estacionamientos registrados.

    Cuáles son los puntos habilitados para ingresar y salir

    Los únicos accesos para vehículos serán:

    • Av. Emancipación con Jr. Carabaya
    • Av. Emancipación con Jr. Rufino Torrico
    • Jr. Callao con Av. Tacna

    Las salidas autorizadas estarán en:

    • Av. Abancay con Jr. Junín
    • Av. Abancay con Jr. Santa Rosa
    • Av. Emancipación con Jr. Camaná
    • Conde de Superunda con Av. Tacna
    Salvoconductos y cuál será el calendario de aplicación

    Entre agosto y octubre, se otorgarán permisos temporales para facilitar la transición:

    • Celeste: vehículos no abonados.
    • Azul: abonados de la zona oeste (Av. Tacna – Jr. de la Unión).
    • Amarillo: abonados de la zona este (Jr. de la Unión – Av. Abancay).

    Desde noviembre, solo quienes tengan abono en estacionamientos autorizados —previa entrega de lista a Prolima— podrán ingresar.

    Reglas específicas de acceso con vehículo al Centro de Lima

    1. Residentes: ingreso mostrando DNI con dirección en la zona.
    2. Visitas: solo junto al propietario del predio acreditado.
    3. Inquilinos: autorización previa solicitada por el dueño a Prolima.
    4. Taxis: únicamente con Tarjeta Única de Circulación (TUC), que será emitida por la ATU (Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao).
    5. Personas con discapacidad: acceso libre con carnet de Conadis.
    6. Bicicletas y scooters: sin restricciones.

    Para consultas, los vecinos pueden acudir al Pasaje Acisclo Villarán 288, usar la mesa de partes virtual de la Municipalidad de Lima o escribir al área de Gestión Movilidad de la Municipalidad de Lima.

    SOBRE EL AUTOR:
    Centro de Lima cierra sus calles a autos de forma PERMANENTE: así será el plan de restricción vehicular
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

