URGENTE | Bandera gigante colombiana aparece en tierras peruanas

Una gran bandera de Colombia fue avistada en la isla Santa Rosa, ubicada en la región Loreto de Perú. El hecho fue denunciado por varios residentes locales que se encontraban en una embarcación y rápidamente alertaron a las autoridades, quienes procedieron a retirar la bandera sin demora.

Según la denuncia, la bandera estaba en un lugar visible para quienes transitan por la zona del río Amazonas, lo que generó alarma tanto entre las autoridades como entre los habitantes de la localidad. La aparición de este símbolo patrio colombiano ocurre en un contexto de tensión fronteriza con el país de Gustavo Petro.

Es importante destacar que este incidente se da justo después de que el Gobierno peruano reforzara la presencia de la Marina de Guerra y otras fuerzas de seguridad en la zona, en respuesta a las recientes declaraciones de autoridades colombianas sobre la soberanía de esta área. La isla Santa Rosa, habitada principalmente por familias que se dedican a la pesca y al comercio fluvial, depende de un delicado equilibrio en sus relaciones con los países fronterizos.

Hasta el momento, la Cancillería peruana no ha emitido ningún comunicado oficial sobre este hecho ni ha habido un pronunciamiento directo de la presidenta Dina Boluarte.

Dina Boluarte niega conflicto con Colombia por la isla Santa Rosa

Desde Japón, la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre la controversia limítrofe con Colombia relacionada con el distrito de Santa Rosa. En su declaración, reafirmó que no existe ningún conflicto con el país vecino y que los tratados internacionales respaldan la soberanía de Perú sobre los territorios amazónicos en disputa.