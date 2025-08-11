Wapa.pe
URGENTE | Bandera gigante colombiana aparece en tierras peruanas

Autoridades de Perú decidieron retirar la bandera de forma inmediata. 

    Una gran bandera de Colombia fue avistada en la isla Santa Rosa, ubicada en la región Loreto de Perú. El hecho fue denunciado por varios residentes locales que se encontraban en una embarcación y rápidamente alertaron a las autoridades, quienes procedieron a retirar la bandera sin demora.

    Según la denuncia, la bandera estaba en un lugar visible para quienes transitan por la zona del río Amazonas, lo que generó alarma tanto entre las autoridades como entre los habitantes de la localidad. La aparición de este símbolo patrio colombiano ocurre en un contexto de tensión fronteriza con el país de Gustavo Petro.

    Es importante destacar que este incidente se da justo después de que el Gobierno peruano reforzara la presencia de la Marina de Guerra y otras fuerzas de seguridad en la zona, en respuesta a las recientes declaraciones de autoridades colombianas sobre la soberanía de esta área. La isla Santa Rosa, habitada principalmente por familias que se dedican a la pesca y al comercio fluvial, depende de un delicado equilibrio en sus relaciones con los países fronterizos.

    PUEDES LEE: URGENTE | Posible erupción del volcán Misti pone en peligro a más de 1 millón de personas advirtió el IGP

    Hasta el momento, la Cancillería peruana no ha emitido ningún comunicado oficial sobre este hecho ni ha habido un pronunciamiento directo de la presidenta Dina Boluarte.

    Dina Boluarte niega conflicto con Colombia por la isla Santa Rosa

    Desde Japón, la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre la controversia limítrofe con Colombia relacionada con el distrito de Santa Rosa. En su declaración, reafirmó que no existe ningún conflicto con el país vecino y que los tratados internacionales respaldan la soberanía de Perú sobre los territorios amazónicos en disputa.

    "Los llamo a mantener la calma y la unidad. Felicito a las instituciones y a los políticos peruanos que se han manifestado en conjunto para defender nuestra soberanía", dijo Boluarte. Además, aseguró que la isla Chinería, con su capital Santa Rosa de Loreto, es parte del territorio peruano y bajo su soberanía. "No hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte (Colombia), así que no hay razón para alarmarse. No existe ningún conflicto limítrofe con nuestros vecinos de la región", concluyó en su mensaje.

