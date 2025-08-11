Es Oficial | Confirmado el 15 de agosto es feriado en Perú: ¿Qué se celebra y a qué regiones lo disfrutan? Esto revela El Peruano

El 15 de agosto de 2025 no será feriado nacional , pero sí día no laborable en Arequipa, Huánuco y Huamachuco por aniversarios y celebraciones locales. Conoce las fechas y condiciones.

Aunque el viernes 15 de agosto de 2025 no será feriado nacional, en tres jurisdicciones del país sí se suspenderán las labores por disposiciones legales y ordenanzas locales. Se trata de Arequipa, Huánuco y el distrito de Huamachuco (La Libertad), donde la fecha coincide con celebraciones cívicas y aniversarios fundacionales.

Las regiones y el motivo del descanso

Arequipa: celebrará el aniversario 485 de su fundación española. Según la Ley 24875, el día es considerado “cívico no laborable” para todos los trabajadores públicos y privados de la provincia, con remuneración.

Huánuco: la Ley 24704 lo declara “día cívico no laborable compensado” por su fundación. Los trabajadores deberán recuperar las horas no trabajadas dentro del mes.

Huamachuco (provincia de Sánchez Carrión, La Libertad): una ordenanza municipal establece el 15 de agosto como “feriado no laborable local”, con recuperación posterior. En el sector privado, su aplicación depende de un acuerdo entre empleador y empleados.

No es feriado para todo el país

El alcance de esta fecha es exclusivamente regional. El resto del Perú trabajará con normalidad, salvo en Loreto, donde el miércoles 13 de agosto se celebrará un feriado regional adicional. Para las jurisdicciones que sí descansan el 15, la fecha permitirá un fin de semana largo.

Días no laborables nacionales en 2025

El Decreto Supremo Nº 042-2025-PCM establece como no laborables compensables a nivel nacional:

Viernes 2 de mayo de 2025

Viernes 26 de diciembre de 2025

Viernes 2 de enero de 2026

Estos días aplican principalmente al sector público, que debe compensar las horas en los diez días hábiles siguientes o según lo disponga su entidad. En el sector privado, son opcionales y requieren acuerdo entre empleador y trabajadores.

Feriados nacionales que restan en 2025