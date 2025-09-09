Mario Irivarren y sus compañeros degustaron la arepa, quedándose sorprendidos El exchico reality anunció que cambiaría su voto tras probar el popular plato venezolano.

Mario Irivarren sorprende con reacción al probar la arepa | Composición: Wapa / Captura de pantalla Good Time - Pequeocio

La competencia gastronómica más viral del momento, el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos, ha generado todo tipo de reacciones en Perú y Venezuela. En medio de la gran final entre la arepa y el pan con chicharrón, Mario Irivarren sorprendió con una reacción que generó revuelo en redes sociales. El exchico reality compartió su experiencia al degustar la ‘reina pepiada’ junto a Laura Spoya y Gerardo Pe’, dejando a más de uno con la duda sobre a qué plato apoyará.

Mario Irivarren prueba la arepa y advierte con cambiar voto en Mundial de Desayunos

Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’ quedaron impresionados al probar la arepa venezolana 'reina pepiada' que compite con el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos.

Los conductores de 'Good Time' no pudieron ocultar su reacción al probar el desayuno venezolano y el exchico reality fue el primero en lanzar una reacción que no pasó desapercibida.

"Son arepitas (...) voy a cambiar mi voto", dijo convencido al darle el primer mordisco a la arepa, causando reacciones entre sus compañeros. Gerardo Pe' no dudó en reclamarle: "Oye, no seas tarado. Déjame degustar", comentó, pero al probar soltó: "Oye, nunca había probado esta locura, voy a llamar a mi chamita", sostuvo gratamente sorprendido.

Laura Spoya también se animó a probar al plato que compite con el suculento pan con chicharrón y no se resistió: "Yo tampoco había probado una arepa de reina pepiada, está...".

Link para VOTAR por Perú vs Venezuela en la final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

La cocina peruana vuelve a brillar a nivel internacional, esta vez en el popular concurso digital de Ibai Llanos: El Mundial de los Desayunos. El torneo, que simula un campeonato de fútbol, pero con platos típicos, ha puesto en la mira mundial al clásico pan con chicharrón, que ahora se enfrenta en la gran final a la reconocida arepa venezolana.

Este certamen online ha superado todas las expectativas y se perfila como uno de los eventos gastronómicos virales más comentados de septiembre 2025. Con miles de votos acumulados en cada ronda, la definición promete convertirse en una verdadera fiesta virtual donde Perú busca coronarse campeón mundial por primera vez.

En semifinales, el pan con chicharrón logró imponerse sobre la marraqueta con palta de Chile, mientras que la arepa venció por un estrecho margen a las salteñas de Bolivia. Así, el esperado duelo final entre Perú y Venezuela encendió las redes sociales de Ibai Llanos, donde fanáticos de todas partes del mundo ya alientan a su favorito.

Si quieres participar en la votación, tienes varias formas de hacerlo desde el lunes 8 de septiembre. Solo debes asegurarte votar en el comentario hecho desde la cuenta oficial y certificada del youtuber.

YouTube

Ingresa al short publicado por Ibai y vota en el comentario fijado con el nombre y bandera de tu país.

Instagram

Dirígete a la publicación de la final en la cuenta oficial de Ibai y selecciona a tu favorito en el comentario fijado.

TikTok