La última edición de ‘El valor de la verdad’ dejó a todos sorprendidos con las confesiones de Néstor Villanueva. El cantante abrió su corazón y habló de los momentos más difíciles que atravesó durante su matrimonio con Flor Polo. Entre sus revelaciones, destacó que en más de una ocasión fue ella quien se hizo cargo de los gastos del hogar.

Néstor Villanueva admite que Flor Polo lo ayudó económicamente en su matrimonio

Néstor Villanueva sorprendió a todos durante su participación en El valor de la verdad, donde reveló detalles inéditos de su vida en pareja con Flor Polo. En el programa transmitido el domingo 21 de septiembre por Panamericana Televisión, el cantante confesó que en varias ocasiones fue su expareja quien sostuvo económicamente el hogar.

“Yo he estado sin trabajo, ella ha aportado para los alimentos, para los gastos de casa, y tengo que aceptar y reconocerlo porque así ha sido”, declaró Villanueva desde el temido sillón rojo.

El artista también aclaró que la ayuda fue recíproca, pues en otros momentos él asumió los gastos cuando Flor no tenía empleo.

“Efectivamente, también ha habido momentos donde a ella le ha ido mal y yo he cubierto gastos, pero en este caso lo vemos mal cuando decimos que la mujer nos ha dado. Ha habido oportunidades en que ella ha puesto el dinero de casa, como pareja que somos, somos un matrimonio, si a ella le va mal, yo estoy ahí y si a mí me va mal, ella está ahí y eso ha pasado. Si te dijera que no, nunca ha puesto, sería mentirte y sería machista decirte que no, que nunca ha puesto”, explicó.

Villanueva también destacó que su relación no solo se basaba en el aspecto económico, sino en el trabajo en equipo para criar a sus hijos y llevar el hogar.

“Hemos compartido las labores de casa, por ejemplo, cuando ella se ha ido a trabajar, ella se iba de viaje, trabajaba, yo siempre he compartido con mis hijos y siempre yo cocinaba, yo le enseñé a cocinar a Flor, ella no sabía, yo le enseñé a cocinar, a cambiar los pañales, a preparar la leche para los bebés”, contó.

Néstor Villanueva habla con dolor de sus hijos

Néstor Villanueva conmovió al público al hablar de uno de los temas más delicados de su vida: la ausencia de sus hijos. El cantante reveló que lleva tres años sin poder compartir con ellos, situación que le ha causado un profundo impacto emocional.

"Duele no verlos, no jugar con ellos. Yo ando en terapia psicológica", declaró con evidente tristeza.