A sus 61 años, Susy Díaz, ícono del entretenimiento peruano, ha decidido enfocarse en disfrutar la vida y dejar a 'un lado' las preocupaciones laborales. Con un estilo directo y su inconfundible sentido del humor, la excongresista dejó en claro que sus ahorros están destinados exclusivamente para su propio disfrute, descartando la idea de trabajar para el beneficio de otras personas, incluyendo a la pareja de su hija Florcita Polo.

¿Se cansó de apoyarla económicamente? En una reciente entrevista para El Popular, la exvedette no calla más y asegura que es una situación que no se volverá a repetir, sobre todo ahora que tiene un nuevo romance con alguien que no se sería de su agrado.

¿Susy Díaz da la espalda a Florcita Polo?

En diálogo con el citado medio, Susy Susy reflexionó sobre su trayectoria y la importancia de disfrutar lo que ha construido a lo largo de los años. “Desde los 18 años trabajo, pero ahora pienso en mí. ¿Para qué me voy a matar trabajando? ¿Para el chichero de Flor? No. Quiero viajar, relajarme y comprarme todo lo que me guste. La vida es corta”, refirió.

La también excongresista ha demostrado que sigue vigente gracias a las redes sociales, donde recibe propuestas laborales y mantiene contacto con sus seguidores. No obstante, su prioridad actual no es el trabajo, sino aprovechar cada momento de su vida.

Susy Díaz revela cuál es su relación actual con Florcita Polo

Respecto a su hija, Flor Polo, Susy fue sincera al admitir que, aunque la apoya y quiere a sus nietos, hay cosas que no comparte sobre su vida. “Yo, como mamá, siempre la apoyaré, pero hay cosas que no me gustan y ella lo sabe. Solo quiero vivir tranquila, sin problemas”, aseguró.

A pesar de que Flor sigue viviendo en su casa, Susy prefiere mantener una relación en paz y evitar los conflictos. “Yo no quiero discusiones. Ella sabe cómo soy, y yo respeto sus decisiones, pero también me doy mi espacio”.

Susy Díaz disfruta su soltería

Actualmente, Susy Díaz disfruta de su soltería y no siente prisa por iniciar una relación. “En redes me escriben tantos hombres, unos más atrevidos que otros, pero yo no quiero saber nada de colágenos. Así estoy bien, sin dar explicaciones a nadie. Si me provoca viajar, agarro mis maletas y me voy. Hace poco me fui al norte con mi hermana y la pasé increíble”, reveló.