"Esos comentarios... sólo hábleme del certamen, de las cosas que estoy haciendo. Ese día (del concurso) va a estar la gente que me quiere, apoya y motiva en este concurso. Estoy feliz y contenta porque, para mí, participar es un sueño, y desde ya me siento ganadora", dijo ante las cámaras de América TV, haciendo oídos sordos a las palabras de su madre.

"Yo no tengo malestar con nadie, en realidad estoy contenta y feliz (...) Creo que Angy te dijo lo que voy a decir. Estoy perdiendo el tiempo y tengo una emergencia. Solamente te puedo hablar del certamen y no de otra cosa. Gracias", dijo retirándose del lugar.

“Yo nunca le digo a Flor, 'oye deja esto', 'deja lo otro', solamente le digo lo que no me parece. Mucho tiempo está dedicando a algo que no veo que le sume, nunca me hace caso", sostuvo en un inicio.

"Hay cosas que no aprende y no la puedo botar de mi casa. En mi casa, no gasta departamento, alquiler, luz, agua. No le puedo prohibir el plato de comida a ella ni a mis nietos, no le falta nada. Entonces, que piense con el cerebro. Yo ya le he dicho que aprenda a ser responsable", agregó sobre su hija.