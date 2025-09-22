Rafael Cardozo reaparece con revelador mensaje tras compromiso de Cachaza y Bankoff: "El sufrimiento..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Rafael Cardozo reapareció en redes sociales justo un día después de que su expareja, Carol Reali, más conocida como Cachaza, sorprendiera con el anuncio de su compromiso con André Bankoff tras dos años de relación. La romántica pedida de mano en el mar generó gran furor entre sus seguidores, quienes rápidamente recordaron la larga historia de amor que vivió con el exchico reality por más de 11 años. Ante ello, muchos esperaban con intriga su reacción pública.
Rafael Cardozo reaparece tras anuncio de compromiso de Cachaza
Mientras Carol Reali disfruta de uno de los capítulos más felices de su vida, Rafael Cardozo mostró en Instagram cómo pasó su domingo 21 de septiembre.
A través de sus historias, el exchico reality evidenció que está concentrado en su rutina personal y comenzó el día ejercitándose con trabajos de resistencia en el gimnasio. Cardozo compartió su intensa rutina de entrenamiento acompañado por el tema del grupo brasileño de rap Racionais MC’s, A Vida É Desafio (La Vida es un desafío).
"Hay que creer siempre que el sueño es posible. Que el cielo es el límite y tu, trucha, eres imbatible
Ese tiempo malo pasará, es solo una fase. Que el sufrimiento alimenta más tu coraje. Que tu familia te necesita. De lado a lado si ganas para apoyarte si pierdes. Hablo de amor entre hombre, hijo y mujer" ¿Habrá sido esta letra una indirecta para su expareja, Cachaza?
Carol Reali 'Cachaza' se compromete con André Bankoff
Carol Reali está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. La modelo e influencer fue sorprendida por su pareja, el actor brasileño André Bankoff, quien le entregó un hermoso anillo de compromiso en una romántica pedida frente al mar.
La exintegrante de 'Esto es Guerra' no tardó en compartir la gran noticia con sus seguidores, publicando fotos y un emotivo video en el que se ve cómo ocurrió el especial momento. La escena tuvo lugar en lo que parece ser un lujoso resort, creando el escenario perfecto para sellar su historia de amor.
Tras más de dos años de relación, Cachaza dijo “sí” sin dudarlo un segundo. “SIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!! Un sí lleno de emoción, de lágrimas bonitas y de la certeza más grande de mi vida: quiero caminar contigo para siempre”, escribió emocionada en Instagram, acompañando la publicación con románticas imágenes.