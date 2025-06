Samahara Lobatón visitó el set de ‘El Reventonazo de la Chola’donde dio detalles de su tercer embarazo con Bryan Torres . La hija de Melissa Klug se mostró emocionada y orgullosa de convertirse nuevamente en mamá, esta vez de un varoncito. Sin embargo, no contaba con ser troleada de forma épica por la ‘Chola’.

Recientemente, Samahara Lobatón sorprendió al anunciar su tercer embarazo junto a Bryan Torres y dejó en claro que no tiene interés en escuchar las críticas de la gente, incluyendo las de figuras como la Chola Chabuca, quien no dudó en trolearla en su programa.

El conductor de ‘El Reventonazo de la Chola’ le preguntó si esta estaba embarazada nuevamente a sus 23 años y al responder que era cierto, la ‘Chola’ solo atinó a comentarle: “ Tú no pierdes el tiempo ”, haciendo que la influencer solo estallara en risas y que todo el set las acompañara en esta escena que desató las burlas en el set.

La hija de Melissa Klug no dudó en defender su rol de madre, asegurando que se encarga de darle lo mejor a sus hijas. “Yo me considero una súper mamá. A mis hijas las tengo como unas reinas. Las que me conocen saben que yo doy el todo por el todo por ellas. Sé que hay que estar estables económicamente para traer hijos al mundo porque los hijos son caros”, sostuvo.