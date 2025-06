Pamela López no se guardó nada y mandó un directo mensaje tras las repetitivas muestras de cariño públicas entre Pamela Franco y Christian Cueva . La expareja del futbolista celebró sus 38 años por todo lo alto y sorprendió al mandar un mensaje sobre cómo sería realmente el jugador de fútbol.

“No te podría decir, como te digo, él fingía que estaba conmigo, feliz conmigo y mira todo lo que me hacía. Yo no sé lo que pasa por su cabeza, no podría decir”, dijo López manifestando así que, durante su relación con el popular ‘Aladino’ prevalecían las apariencias, pero en acciones el pelotero actuaba muy distinto.