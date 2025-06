Pamela López rompió su silencio tras darse a conocer que Christian Cueva será parte del equipo Emelec de Ecuador. La expareja del futbolista no ocultó su sincera reacción al enterarse de la noticia y aprovechó en mandarle una advertencia al jugador sobre sus hijos.

Pamela López manda mensaje ante fichaje de Christian Cueva en Ecuador

Pamela López fue consultada por las cámaras de ‘América Espectáculos’ sobre el supuesto ingreso de su expareja, Christian Cueva, en el equipo ecuatoriano Emelec, y esta no ocultó que su única preocupación es que el pelotero se haga cargo de sus hijos.

“Honestamente, si el padre de mis hijos se va a la luna, Marte, a donde Dios lo lleve, no me importa siempre y cuando cumpla con sus hijos. Es lo único que me importa”, dijo en un inicio ante las cámaras la modelo.

Su respuesta no sorprendió, pues demostró que no tiene interés en el futuro futbolístico del jugador, sino en que este pueda cumplir con sus hijos, procurando su bienestar. “Lo único que me importa con papá no es solamente económicamente, pero bueno, como dijeron por ahí, las visitas no se obligan, pero bueno, ya queda en él”, sentenció.

Christian Cueva buscó a sus hijos al colegio sin autorización de Pamela López

Días atrás, Pamela López se pronunció en redes sociales para expresar su molestia por una reciente visita inesperada del jugador a su hijo menor. Según relató, el deportista se presentó en el colegio del pequeño sin previo aviso, causando confusión y angustia en el niño.

“El día de ayer se hizo una visita inesperada en el colegio de mis hijos, la cual no estoy de acuerdo con la forma que se da porque la vez pasada interceptó la movilidad, hoy en día aparece en el colegio de mis hijos sin previo aviso, yo soy la mamá, tengo que estar comunicada. Cómo le explicas a un niño de 7 años que no estuviste en su cumpleaños, no estuviste en Navidad, no lo llamas y apareces como un Aladino en su colegio y de ahí desapareces de la misma forma”, expresó visiblemente afectada.

La reacción emocional del menor no tardó en manifestarse. Pamela compartió que su hijo se mostró alterado por la situación y que esta experiencia lo dejó marcado emocionalmente.