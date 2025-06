Paul Michael se presentó en ‘El Deportivo en otra cancha’ conducido por Paco Bazán. El cantante, quien actualmente sale con Pamela López, sorprendió al revelar que llegó a celebrar emocionado los goles anotados por Christian Cueva, expareja de la modelo, cuando era parte de la selección peruana.

Paul Michael se declara fan de Christian Cueva

Durante su más reciente aparición en el programa deportivo, Paul Michael y Handa llegaron para promocionar su nuevo tema musical, el cual algunos interpretan como una indirecta directa a Christian Cueva. Sin embargo, fue una pregunta del entrevistador la que capturó toda la atención.

Al ser consultado sobre si ya conocía al futbolista antes de salir con Pamela López, Paul no dudó en responder: "Sí conocía Cueva, pero no a su familia, no sabía quién era ella (Pamela López). ¿Quién no conoce a Cueva? ¿Quién no ha gritado sus goles en Perú?"

El artista también fue interrogado sobre si alguna vez gritó el clásico “¡Bien Cuevita!” durante un partido, a lo que respondió con sinceridad: "No que recuerde, pero sí he gritado los goles de Perú. No estoy atento a eso (los partidos), pero sí he gritado los goles de Perú porque soy peruano y tenemos que apoyarnos entre nosotros".

¿Paul Michael envió indirecta a Christian Cueva con una canción?

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, conversó con reporteros sobre el revuelo que ha generado su nueva canción. El cantante fue consultado directamente por las referencias que algunos interpretan como indirectas hacia Christian Cueva, ex de Pamela y padre de sus hijos.

“¿No te da un poquito de miedo mencionar a Cueva?”, le preguntaron. Sin rodeos, Paul respondió: “La verdad que no, no me da miedo”.

Además, explicó el origen del popular trend de su tema Cantinero, revelando que fue una idea espontánea de las hijas de Pamela López. Ante la posibilidad de que esto pueda generar controversia, Paul aseguró que todo se enmarca dentro de una estrategia de promoción.