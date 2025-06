Samahara compartió un mensaje en sus redes donde no escatimó elogios hacia Bryan. “Feliz día del padre mi vida, eres un padre espectacular, el mejor amigo para tus hijas… estamos muy orgullosos de ti”, escribió. La frase que encendió la controversia fue clara: se refirió a Torres como el padre no solo de su hija menor, sino también de la mayor, quien es hija de Youna. La respuesta no tardó.