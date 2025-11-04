Christian Cueva y Pamela Franco celebraron su aniversario con ternura, pero el modesto valor de los regalos del futbolista despertó sorpresa entre sus seguidores.

En medio de los festejos por su primer aniversario, Christian Cueva y Pamela Franco volvieron a ocupar los titulares y las redes sociales. Un año después de aquel beso que selló públicamente su romance, la pareja celebró con gestos románticos, pero un detalle cambió el enfoque de la conversación: los modestos regalos que el futbolista habría enviado a la cantante.

Según el programa Todo se filtra, Pamela mostró en sus redes un box con rosas y una pulsera sencilla, obsequios que, lejos de lujo, sorprendieron por su sencillez y generaron opiniones divididas entre sus seguidores.

Pulsera de Pamela Franco sería de acero y no de oro, según experta

En una de sus más recientes publicaciones, Pamela Franco compartió una caja de la marca Dior, lo que de inmediato generó comentarios sobre un posible regalo de lujo. No obstante, al mostrar el contenido, se descubrió que no se trataba de un perfume ni de un accesorio costoso, sino de un set de brochas de maquillaje. El programa Todo se filtra destacó que, aunque los obsequios reflejaban cariño, estaban lejos de ser extravagantes, algo que contrastó con la imagen pública de Christian Cueva, conocido por su fama y éxito internacional.

El detalle que más captó la atención fue una pulsera con tres dijes que la cantante mostró con orgullo. En los colgantes se leían los nombres de sus padres, el de su hija y uno con la inscripción “CC10”, en referencia a las iniciales y dorsal del futbolista. Muchos interpretaron este gesto como una muestra simbólica del amor que los une.

Sin embargo, el aire romántico se disipó cuando el programa decidió indagar en el origen y valor de la joya. Tras consultar con una vendedora especializada, se reveló que el accesorio no era de oro, sino de acero.

“Por el tipo de grabado es acero. No es oro. En el acero queda ese color, en el oro no. Además, hay una diferencia abismal en el color de la pulsera”, explicó la especialista, al detallar que el tono metálico y el acabado del accesorio no correspondían a una pieza de oro auténtico.

El valor del regalo divide opiniones entre seguidores

La vendedora también reveló el precio aproximado del obsequio y afirmó que, incluyendo los grabados personalizados, “le habría costado 100 soles”. Sus palabras generaron una ola de comentarios entre los espectadores y usuarios en redes sociales, quienes se mostraron divididos entre aplaudir la sencillez del gesto o criticar el bajo valor del regalo.

“Lo importante es el gesto, no el precio”, señalaron varios internautas, destacando que el significado sentimental supera al económico. Sin embargo, otros opinaron que el futbolista pudo demostrar un mayor esfuerzo, considerando su carrera y exposición pública.