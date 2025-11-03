Nadeska Widausky DESTRUYE a Pamela López y filtra pruebas comprobando que fue “amante” de hombres casados | Créditos: Composición Wapa | Fuente: El Valor de la Verdad / Difusión

Pamela López se encuentra en el centro de la polémica tras las amenazas de Christian Cueva de denunciarla, pero la controversia se intensificó cuando Nadeska Widausky atacó a la esposa de 'Aladino' después de que la pareja de Paul Michael difundiera un chat en el que la modelo mostraba solidaridad con López, pese a que ella misma habría sido una de las amantes del futbolista. Nadeska aseguró que López no tiene autoridad moral para juzgarla, pues también se relacionó con varios hombres casados.

Nadeska Widausky hunde a Pamela López y afirma tener pruebas de sus romances con hombres casados

Pamela López quedó atónita luego de que Nadeska la criticara por haber perdonado las infidelidades de Christian Cueva con tal de no perder el estilo de vida que disfrutaba como animadora durante la mejor etapa de 'Aladino' en el fútbol. La disputa estalló cuando López compartió un chat donde Nadeska mostraba compasión por ella, aun habiendo sido, según las acusaciones, amante del jugador.

López aseguró no comprender cómo alguien que se acostó con un hombre casado se permite juzgarla, lo que desató la ira de la modelo. Nadeska la acusó de haber tenido múltiples relaciones con hombres casados, dejando en evidencia que ambas podrían no ser tan distintas como López trató de aparentar ante los medios.

“Por quedar como víctima le salió el tiro por la culata. Ella se quiso colgar de mis declaraciones (en el sillón rojo), vio su oportunidad nuevamente para salir a hablar. Si está bien o mal que él (Cueva) haya hecho eso, no lo sé, ellos saben cómo arreglan sus problemas. Lo que me da cólera es que quiera dársela de víctima cuando no lo es”, declaró a Trome.

Posteriormente, Widausky lanzó duras críticas contra la novia de Paul Michael y aseguró que posee evidencia que lo demostraría.

"Tengo pruebas que a ella le encanta meterse con hombres casados. Es la verdadera robamaridos en piel de víctima, entonces con qué derecho puede tildar a otras mujeres de amantes y clandestinas si ella lo ha sido", añadió.

Para finalizar, rechazó que haber sido esposa de Christian Cueva la convierta automáticamente en una víctima de sus infidelidades y advirtió de manera contundente sobre volver a mencionarla.