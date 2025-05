Tras disfrutar varias semanas de luna de miel por Europa, Alejandra Baigorria regresó al Perú junto a su esposo Said Palao y decidió romper su silencio sobre la polémica que marcó su boda, celebrada el pasado 26 de abril. A su llegada, la empresaria fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego ’.

Un video difundido por el programa de Rodrigo González reveló un tenso altercado entre Thamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria, y su madre, Verónica Alcalá. En las imágenes se observa a Thamara, aparentemente en estado de ebriedad, agrediendo físicamente a su progenitora. La escena causó gran indignación en redes sociales y generó fuertes cuestionamientos hacia Alejandra por no haberse pronunciado públicamente de manera firme ante el comportamiento de su hermana.

“Mi mamá obviamente nunca va a ver enemistadas a sus hijas por más que haya pasado lo que haya pasado. Mucha gente desatinada ha dicho que yo debí salir a insultar a mi hermana en televisión. Eso no va a pasar”, expresó la empresaria en un inicio. .

“¿Ustedes realmente creen que una madre va a querer que una hija ataque a la otra? No. Mi mamá es madre y como cualquier madre va a perdonar, porque así es el amor de madre”, agregó.

“Yo no soy la mamá de mi hermana. No me puedo seguir haciendo responsable de todo el mundo. Ya hice lo que tenía que hacer, hablé con mi mamá, hablé con mi hermana, y lo demás se resolverá en familia y con el tiempo”, finalizó.