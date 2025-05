"Te mando un beso mi amor. Está enfermito y sabes que te quiero mucho", comentó Baigorria en vivo. Sin filtros, también contó cómo su pareja ha cambiado desde que dieron el “sí, acepto”: "Said está, desde que nos hemos casado, más engreído conmigo. Hoy día que está enfermo me dijo: 'amor, tú ya no me engríes. Cuando nos hemos casado, el padre dijo que tienes que estar en la enfermedad'...".