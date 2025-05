Said Palao no pudo contener la emoción al hablar de su reciente esposa, Alejandra Baigorria. Durante una entrevista para el programa “Esta Noche”, el chico reality se deshizo en elogios hacia su pareja, describiéndola como “una excelente mujer, hija y futura madre”. Sus palabras no pasaron desapercibidas, y de inmediato encendieron las alarmas entre los seguidores de la pareja: ¿acaso hay un bebé en camino?