Alejandra Baigorria y Said Palao celebran su luna de miel en Estambul, Turquía, luego de su soñada boda. A través de Instagram, la pareja ha compartido con sus seguidores postales románticas y momentos inolvidables de su viaje.

Fieles a su estilo fashionista, Alejandra y Said apostaron por un look total denim , una de las tendencias más fuertes del momento. Con outfits coordinados , la pareja derrocha complicidad y estilo, sumándose al furor por esta moda que arrasa en redes.

En su romántico viaje por las calles de Estambul, Alejandra Baigorria dejó claro que el estilo no se toma vacaciones. Fiel al ADN de su firma de moda, la empresaria lució un impecable look total denim compuesto por un chaleco —la prenda que ha destronado al clásico blazer— y unos jeans baggy de corte recto, ambos con delicados bordes florales en azul que aportaron un aire bohemio y femenino. Para elevar el outfit, Alejandra apostó por una blusa poeta blanca de mangas largas con volantes en los hombros, que añadió sofisticación y equilibrio al look casual. El toque final vino con una mini cartera tipo morral de Louis Vuitton en negro y unas zapatillas blancas que mantuvieron la comodidad sin perder el glamour.