Tras varios días en el ojo público, Alejandra Baigorria finalmente habló sobre los momentos más comentados de su boda con Said Palao , una celebración que, aunque soñada, no estuvo exenta de controversias. La empresaria se enlazó en vivo con el programa "Esta noche" de la Chola Chabuca, donde compartió cómo vivió uno de los días más importantes de su vida.

“Fue espectacular, la pasé increíble y mis invitados también. Fue una fiesta llena de amor”, expresó con emoción. Sin embargo, no todo fueron risas. Durante la entrevista, Baigorria también se refirió al momento que generó más comentarios en redes: el inesperado cruce de su madre, Verónica Alcalá , en plena pista de baile, lo que provocó que Alejandra la alejara con la mano.

“No fue así. Esa fue la parte más difícil, porque yo no sé bailar, Said me iba guiando. Este era un momento sorpresa de la noche. Para mí era el más complicado porque era una coreografía larga”, dijo al referirse a las imágenes donde se le ve bloqueando el paso a su madre en la pista de baile.