La vida de Andrea San Martín dio un giro inesperado luego de revelar que está recibiendo amenazas de muerte en medio de acusaciones de maltrato animal. La exchica reality decidió retirarse momentáneamente de la esfera pública para proteger su integridad y la de su entorno. La medida busca garantizar la seguridad de sus hijas y reducir su exposición mediática.

Andrea San Martín se retira temporalmente de redes para proteger a su familia tras amenazas de muerte

Andrea San Martín sorprendió a sus seguidores al anunciar que dará un paso atrás en su vida pública. La influencer contó que las amenazas de muerte que viene recibiendo tras las acusaciones de maltrato animal en su contra han escalado a un punto crítico, obligándola a tomar medidas extremas para salvaguardar su seguridad y la de su entorno cercano.

“Ante la grave situación que vengo atravesando, me veo en la necesidad de dirigirme a: ustedes y señalar que al día de hoy las agresiones y amenazas de muerte contra mi persona y mi familia han escalado a un nivel alarmante, no solo a través de mensajes, sino también mediante otros medios que ponen en riesgo nuestra integridad”, explicó en un extenso comunicado compartido en sus redes sociales.

La exconductora de TV aclaró que esta decisión no es definitiva, pero que prioriza el bienestar de sus hijas por encima de cualquier actividad profesional o mediática.

“Por esta razón, y siguiendo la recomendación de las autoridades y de mi abogado, he tomado la decisión de ausentarme temporalmente de mis redes sociales y de mis compromisos personales, teniendo como única finalidad priorizar la seguridad y protección de mis hijas y de mi familia, frente al peligro inminente en el que nos encontramos”, agregó.

Andrea San Martín responde con todo: anuncia denuncias y rompe el silencio sobre las acusaciones

Andrea San Martín ha decidido llevar el enfrentamiento legal con Juan Víctor Sánchez a un nuevo nivel. La modelo y creadora de contenido anunció que tomará acciones en el ámbito judicial luego de las fuertes declaraciones que su expareja brindó en el podcast Por no decirlo, donde relató un supuesto episodio de maltrato contra un gato, hecho que provocó incluso la reacción emocional de Lucía Oxenford durante la transmisión.

“Con relación a las declaraciones brindadas por el señor Juan Víctor Sánchez (...) donde se mencionan presuntos hechos de maltrato animal e incluso se hace referencia al régimen de visitas de mi menor hija, me veo en la obligación de aclarar (...) Mi silencio en medios no significa inacción. Quiero informar que mi abogado, el Dr. Arica, ya se encuentra gestionando las denuncias correspondientes por violencia psicológica, difamación y desobediencia y resistencia a la autoridad, considerando que actualmente cuento con medidas de protección vigentes que vienen siendo vulneradas”, explicó la influencer en un comunicado oficial.

La exconductora de televisión también dejó en claro que no responderá públicamente a los señalamientos de Sánchez, ya que busca evitar exponer aún más a su familia. “No responderé ni aclararé nada por este medio, pues se trata de un tema que en su momento causó dolor y sufrimiento en mi entorno familiar”, afirmó.