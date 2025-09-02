Andrea San Martín y Yerko fueron vistos en el concierto de Beéle, lo que reavivó los rumores de una reconciliación. Un curioso detalle en sus rostros captó la atención de todos.

Andrea San Martín volvió a estar en el ojo público luego de ser vista junto a Yerko en el concierto de Beéle. Aunque muchos celebraron su cercanía y la posibilidad de una reconciliación, lo que realmente dio que hablar fue un misterioso detalle en sus rostros. Las imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’ no pasaron desapercibidas y sorprendieron a los conductores.

Andrea San Martín y Yerko sorprenden con detalle en su rostro ¿Qué pasó?

Durante el concierto de Beéle, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron un momento inesperado entre Andrea San Martín y su novio Yerko. Ambos aparecieron disfrutando del espectáculo tomados de la mano, lo que reavivó los rumores sobre un posible regreso. Sin embargo, lo que más sorprendió no fue el gesto de complicidad, sino el detalle en sus rostros.

Las imágenes mostraron a la exchica reality y a su acompañante con aparentes manchas de labial rojo alrededor de la boca y la nariz, además de usar lentes oscuros, lo que encendió la curiosidad de Rodrigo González y Gigi Mitre en pleno programa en vivo

“¿Qué le pasó a Andrea San Martín en la cara?”, preguntó intrigado Peluchín. Gigi, por su parte, no dudó en arriesgar una teoría: “La han chapado, qué fogosos”. Sin embargo, su compañero descartó de inmediato esa posibilidad y sugirió otra explicación: “Tiene los cachetes como si tuviera una alergia”.

Mientras el debate avanzaba, ambos conductores analizaron cada detalle de las imágenes. Gigi incluso barajó que Andrea podría haberse raspado el rostro, pero la situación tomó un giro cuando notaron que Yerko tenía las mismas manchas. Fue ahí cuando coincidieron en que la escena parecía resultado de un beso apasionado.

“Pero qué tipo de besos se han dado. Qué manera de demostrar su amor en público es esa forma, hubo mucha fuerza y pasión”, comentó sonriente Rodrigo González. Por su parte, Gigi Mitre no ocultó su desconcierto: “Pero se van a un concierto a besarse, qué raro, ¿Dónde se esconden?, qué fogosos, ¿no?”.

Andrea San Martín en el ojo público tras salida nocturna con misterioso joven

A inicios de agosto, Andrea San Martín volvió a ser protagonista de la farándula luego de ser vista disfrutando de una noche de diversión en Lima. Esta vez, las miradas no se centraron en su pareja oficial, Yerko Santiago, sino en la compañía de un joven con el que se mostró bastante cercana. Las imágenes fueron difundidas por el programa ‘Todo se filtra’ y no tardaron en generar comentarios.

De acuerdo con el informe televisivo, el acompañante pasó a recoger a Andrea en su domicilio y juntos grabaron videos frente al espejo antes de asistir al espectáculo. Más tarde, ambos fueron captados bailando y compartiendo risas durante el concierto, dejando en evidencia la buena química entre ellos.

“En el afterparty, a él se le aprecia abrazándola por el cuello”, señaló el reportaje, lo que alimentó las especulaciones sobre la naturaleza del vínculo.