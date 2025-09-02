Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

¿Qué pasó? Andrea San Martín y Yerko salen de concierto de Beéle con misteriosas manchas en el rostro: "¡Qué fogosos!"

Andrea San Martín y Yerko fueron vistos en el concierto de Beéle, lo que reavivó los rumores de una reconciliación. Un curioso detalle en sus rostros captó la atención de todos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Qué pasó? Andrea San Martín y Yerko salen de concierto de Beéle con misteriosas manchas en el rostro: "¡Qué fogosos!"
    Andrea San Martín y Yerko sorprenden en aparición pública | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    ¿Qué pasó? Andrea San Martín y Yerko salen de concierto de Beéle con misteriosas manchas en el rostro: "¡Qué fogosos!"

    Andrea San Martín volvió a estar en el ojo público luego de ser vista junto a Yerko en el concierto de Beéle. Aunque muchos celebraron su cercanía y la posibilidad de una reconciliación, lo que realmente dio que hablar fue un misterioso detalle en sus rostros. Las imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’ no pasaron desapercibidas y sorprendieron a los conductores.

    wapa.pe

    VER MÁS: Jefferson Farfán sorprende al ‘responder’ con emotivo gesto a ruego de Melissa Klug por su hijo menor

    Andrea San Martín y Yerko sorprenden con detalle en su rostro ¿Qué pasó?

    Durante el concierto de Beéle, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron un momento inesperado entre Andrea San Martín y su novio Yerko. Ambos aparecieron disfrutando del espectáculo tomados de la mano, lo que reavivó los rumores sobre un posible regreso. Sin embargo, lo que más sorprendió no fue el gesto de complicidad, sino el detalle en sus rostros.

    Las imágenes mostraron a la exchica reality y a su acompañante con aparentes manchas de labial rojo alrededor de la boca y la nariz, además de usar lentes oscuros, lo que encendió la curiosidad de Rodrigo González y Gigi Mitre en pleno programa en vivo

    “¿Qué le pasó a Andrea San Martín en la cara?”, preguntó intrigado Peluchín. Gigi, por su parte, no dudó en arriesgar una teoría: “La han chapado, qué fogosos”. Sin embargo, su compañero descartó de inmediato esa posibilidad y sugirió otra explicación: “Tiene los cachetes como si tuviera una alergia”.

    Mientras el debate avanzaba, ambos conductores analizaron cada detalle de las imágenes. Gigi incluso barajó que Andrea podría haberse raspado el rostro, pero la situación tomó un giro cuando notaron que Yerko tenía las mismas manchas. Fue ahí cuando coincidieron en que la escena parecía resultado de un beso apasionado.

    “Pero qué tipo de besos se han dado. Qué manera de demostrar su amor en público es esa forma, hubo mucha fuerza y pasión”, comentó sonriente Rodrigo González. Por su parte, Gigi Mitre no ocultó su desconcierto: “Pero se van a un concierto a besarse, qué raro, ¿Dónde se esconden?, qué fogosos, ¿no?”.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Presentador ecuatoriano se burla de Perú en 'Mundial de Desayunos': "No puede ser que nos elimine un pan con cuero"

    Andrea San Martín en el ojo público tras salida nocturna con misterioso joven

    A inicios de agosto, Andrea San Martín volvió a ser protagonista de la farándula luego de ser vista disfrutando de una noche de diversión en Lima. Esta vez, las miradas no se centraron en su pareja oficial, Yerko Santiago, sino en la compañía de un joven con el que se mostró bastante cercana. Las imágenes fueron difundidas por el programa ‘Todo se filtra’ y no tardaron en generar comentarios.

    De acuerdo con el informe televisivo, el acompañante pasó a recoger a Andrea en su domicilio y juntos grabaron videos frente al espejo antes de asistir al espectáculo. Más tarde, ambos fueron captados bailando y compartiendo risas durante el concierto, dejando en evidencia la buena química entre ellos.

    “En el afterparty, a él se le aprecia abrazándola por el cuello”, señaló el reportaje, lo que alimentó las especulaciones sobre la naturaleza del vínculo.

    Finalmente, se conoció que el joven no era un completo desconocido. El espacio televisivo lo identificó como Roberto Tapia, comunicador y parte del círculo cercano de la empresaria. Aunque no se ha confirmado una relación sentimental, las imágenes reavivaron las dudas sobre el actual estado de su romance con Yerko.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Qué pasó? Andrea San Martín y Yerko salen de concierto de Beéle con misteriosas manchas en el rostro: "¡Qué fogosos!"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Rosario Sasieta ANUNCIA que YA NO ES abogada de Pamela López: "Ponemos fin al patrocinio ad honorem"

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    ¿Qué pasó? Andrea San Martín y Yerko salen de concierto de Beéle con misteriosas manchas en el rostro: "¡Qué fogosos!"

    Jefferson Farfán le regala auto de lujo a Roberto Guizasola y lo deja sin palabras: "Gracias por engreír a tu gato"

    Lo más vistos en Farándula

    Bárbara Cayo habla por primera vez sobre ruptura de Alessia Rovegno y Hugo García: "Me siento mal"

    Melissa Klug confiesa la millonaria carrera que estudia el hijo mayor de Jefferson Farfán

    Nicola Porcella causa revuelo al hablar de su ex Angie Arizaga y revela verdad oculta: "Ninguno de los dos..."

    Maju Mantilla sorprende a todos con publicación en pleno divorcio y dolorosa confesión: "No siempre tienes..."

    ¿Quién es Jynx Maze, la actriz peruana de cine para adultos más cotizada y 'galardonada'?

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    B - Factory Lent

    Monturas Importadas de Lentes de Metal o Carey + Resina UV + Examen Visual y Más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;