Este sábado 17 de enero, Bad Bunny cerró su serie de conciertos en Perú atrayendo la atención de famosos locales en su ‘Casita’.

Este sábado 17 de enero se celebró la segunda fecha del concierto de Bad Bunny en Perú. Como era de esperarse, la intriga aumentó al preguntarse quiénes serían los famosos peruanos invitados a ‘La Casita’ del cantante puertorriqueño en su último día de presentación. Tras las críticas por el primer día, en esta ocasión el público pudo ver a varios rostros conocidos. ¿Quiénes dijeron presente en la famosa ‘Casita’?

¿Quiénes fueron los famosos peruanos invitados a ‘La Casita’ de Bad Bunny?

A través de redes sociales se viralizaron los videos de los invitados a ‘La Casita’ del ‘Conejo Malo’ en la última fecha de sus conciertos en Lima, Perú. En la cuenta de TikTok de Ric La Torre se pudo ver que Melissa Paredes y su ‘Activador’, Anthony Aranda, fueron la pareja que se lució junto a ‘Benito’.

Ellos no fueron los únicos, pues Vania Bludau también se lució con el resto de invitados, bailando y cantando con Bad Bunny. Mientras que, como representante de los influencers, la modelo y creadora de contenido Luana Barrón se dejó ver en el lugar representando al Perú.

A diferencia de la primera fecha, donde se vio a Natalie Vértiz como la única reconocida en los invitados, este sábado 17 de enero sí hubo mayor representación de figuras del espectáculo peruano que disfrutaron a centímetros de distancia del artista boricua.

Bad Bunny sorprende al público peruano con inesperada aparición de Ñengo Flow

La presentación de Bad Bunny en Lima tuvo un momento que nadie vio venir y que encendió la euforia en el Estadio Nacional. En medio de su show, el artista puertorriqueño decidió compartir el escenario con un invitado especial que no había formado parte del concierto anterior, generando una reacción inmediata entre los asistentes.