Natalie Vértiz se roba las miradas en ‘La Casita’ de Bad Bunny con outfit básico y ultra comfy

La modelo y conductora peruana fue la protagonista del segmento especial del concierto, junto a Yaco Eskenazi, destacando por su presencia y estilo fashionista .

Natalie Vértiz fue una de las grandes protagonistas del concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima, la noche del viernes 16 de enero, al aparecer en el segmento especial de La Casita.

Acompañada por su esposo Yaco Eskenazi, la modelo y conductora peruana captó la atención de miles de asistentes, no solo por su presencia en el escenario, sino también por su outfit cómodo, de aire tropical, que no pasó desapercibido.

Natalie Vértiz deslumbra en ‘La Casita’ de Bad Bunny

El espacio de ‘La Casita’ se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, ya que en cada ciudad Bad Bunny sorprende al público invitando a figuras locales reconocidas, elevando la expectativa del show.

En su primera fecha en Lima, Natalie Vértiz fue la elegida y logró acaparar miradas, respaldada por su sólida trayectoria en la industria de la moda y su experiencia en pasarelas internacionales representando al Perú.

Más allá de la sorpresa, su aparición también destacó por el estilismo: la modelo y fashionista volvió a demostrar cómo un look cómodo puede resultar fresco, luminoso y lleno de estilo, ideal para un concierto multitudinario.

Natalie Vértiz: detalles de su look comfy en el concierto de Bad Bunny

Fiel a su radar fashionista y a un estilo que equilibra elegancia y frescura, Natalie Vértiz apostó por un look cómodo, pero lleno de intención para el concierto de Bad Bunny. La modelo e influencer peruana lució un top halter con espalda descubierta, sostenido por delicadas tiras ajustadas a la cintura, aportando un aire sensual y moderno.