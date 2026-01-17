Wapa.pe
Abogado de Pamela López la frena en seco en vivo tras fuerte calificativo a Pamela Franco y la deja “helada”

Bad Bunny desata polémica en Lima tras gritar “Chile” en pleno concierto

El primer concierto de Bad Bunny en Lima, el 16 de enero, generó euforia entre fans y un momento polémico al pronunciar lo que algunos interpretaron como "Chile".

    Bad Bunny desata polémica en Lima tras gritar “Chile” en pleno concierto
    Bad Bunny comete error durante primer concierto en Lima | Composición: Wapa Captura de pantalla Instagram
    Bad Bunny desata polémica en Lima tras gritar “Chile” en pleno concierto

    El primer concierto de Bad Bunny en Lima, realizado este viernes 16 de enero en el Estadio Nacional como parte de su gira ‘Debí tirar más fotos’, dejó a miles de fanáticos eufóricos. Sin embargo, un breve instante del show terminó convirtiéndose en uno de los más comentados de la noche y generó controversia en redes sociales.

    Bad Bunny en Lima: el momento que desató comentarios inesperados

    En distintos videos difundidos por asistentes, se escucha al artista pronunciar una palabra que muchos interpretaron como “Chile”, lo que desató sorpresa entre el público peruano. No obstante, otros usuarios sostienen que el cantante no cometió ningún error y que en realidad dijo “Dile”, lo que abrió un debate inmediato en plataformas digitales.

    El clip se viralizó rápidamente y provocó una avalancha de opiniones. Algunos usuarios no tardaron en manifestar su desconcierto y molestia, mientras que otros optaron por tomarlo con humor. Entre los comentarios que circularon se leen frases como: “¿Cómo es eso que Bad Bunny gritó Chile en el concierto de Perú?, jajajaja", “Noooooo!! Bad Bunny se equivocó y dijo Chile en vez de Perú y todavía usando la casaca de Perú”, “Se le viene funaaa a Bad Bunny , cómo va a decir Chile, estás en Perú, ya fuiste” y "Qué vergüenza".

    El momento quedó registrado por varios asistentes y continúa acumulando reproducciones en redes sociales. Pese a la polémica, el artista puertorriqueño tiene programada una segunda presentación este sábado 17 de enero en el mismo recinto, donde volverá a encontrarse con el público limeño.

    Fans salen en defensa de Bad Bunny y toman el episodio con humor

    El supuesto error de Bad Bunny no pasó desapercibido entre los asistentes ni en redes sociales, donde la confusión se trasladó de inmediato a plataformas como X y TikTok. Muchos usuarios expresaron incredulidad y trataron de procesar lo que creían haber escuchado durante el concierto.

    “Por mi salud mental, yo escuché chifle”, señalaron algunos internautas, mientras otros reaccionaron con frases como “Por qué Bad Bunny, por qué”, “¿Dijo Chile?“, “Olvidaré lo que escuché”, y “Fingiré amnesia”, comentarios que rápidamente se viralizaron y reflejaron el desconcierto del momento.

    Más allá de la sorpresa inicial, varios seguidores optaron por respaldar al artista y restarle dramatismo a la situación. Algunos incluso apelaron al humor para justificar lo ocurrido y calmar los ánimos entre el público.

    “Gente no se sientan mal, quiso decir Chile, el pisco es peruano, pero justo le cortaron el micro”, escribió una usuaria, comentario que generó risas, apoyo y una ola de interacciones positivas entre los fans del ‘Conejo Malo’.

