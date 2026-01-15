Bad Bunny prueba lo mejor del Perú: cantante visita Maido, el restaurante peruano de los mejores del mundoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Bad Bunny ya se encuentra en Lima y su presencia no tardó en generar revuelo. A pocas horas de ofrecer dos conciertos históricos en el Estadio Nacional, el artista puertorriqueño aprovechó su estadía para disfrutar de una de las experiencias gastronómicas más reconocidas del país: Maido, el restaurante del chef Mitsuharu Tsumura.
Bad Bunny llega a Lima y elige Maido para disfrutar de la gastronomía peruana
El pasado 14 de enero, el intérprete de “El Efecto” arribó a la capital peruana y se hospedó en un exclusivo hotel de Miraflores, desde donde viene afinando los últimos detalles de sus presentaciones, ambas con entradas completamente agotadas.
Durante estos días previos al show, Bad Bunny decidió salir de la rutina y conocer uno de los espacios culinarios más emblemáticos de Lima, lo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.
La presencia del cantante en Maido no pasó desapercibida. Decenas de fans se congregaron en los exteriores del restaurante con la esperanza de verlo. Aunque mantuvo un bajo perfil, el artista se mostró cercano y respetuoso con quienes lograron acercarse, protagonizando breves intercambios que no tardaron en viralizarse en redes sociales.
Fechas, horarios y la polémica por ‘La Casita’
Bad Bunny ofrecerá conciertos los días 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional. El ingreso al recinto estará habilitado desde las 3:00 p.m., mientras que el inicio del espectáculo está programado para las 9:00 p.m.
En paralelo, la opción de acceso a ‘La Casita’ ha generado debate entre los fans: algunos consideran que debería ser un beneficio exclusivo para quienes adquirieron entradas, mientras otros ven con buenos ojos la posible presencia de figuras del espectáculo local.
After Party oficial tras el último concierto
Luego de su segunda presentación en Lima, se realizará el After Party Oficial en Paradiso Lima, Club Cultural, ubicado en Chorrillos. El evento contará con la participación de DJ Orma, quien acompaña a Bad Bunny en su gira por América Latina, prometiendo cerrar la experiencia con música y celebración.
¿Qué canciones cantará Bad Bunny en su concierto en Lima?
El show de Bad Bunny promete ser una experiencia intensa de principio a fin. El artista recorrerá distintas etapas de su carrera con un repertorio diseñado para mantener al público conectado, bailando y coreando cada tema sin descanso.
El setlist combina canciones icónicas que marcaron su trayectoria, éxitos virales que siguen sonando fuerte y temas más recientes que reflejan su evolución musical. Todo apunta a un concierto dinámico, emocional y con mucha energía en escena.
Canciones que sonarán en el concierto de Bad Bunny:
- La Mudanza
- Calladita
- Pitorro de Coco
- Weltita
- Baile Inolvidable
- Nueva Yol
- Veldá
- Tití me preguntó
- Neverita
- Si veo a tu mamá
- Voy a llevarte a PR
- Me porto bonito
- No me conoce (Remix)
- Bichiyal
- Yo perreo sola
- Efecto
- Safaera
- Diles
- Monaco
- Café con ron
- Ojitos lindos
- La canción
- KLOUFRENS
- Dátiki
- El Apagón
- Boteke
- DTMF
- EOO