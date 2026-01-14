Bad Bunny en Lima: estos serán los nuevos horarios del Metropolitano y Corredor Azul

Bad Bunny regresa a Lima con dos conciertos agotados: horarios, accesos, transporte especial y todo lo que debes saber para ingresar al Estadio Nacional .

Habrán buses para el retorno de los asistentes al concierto de Bad Bunny. | Composición Wapa

La fiebre por Bad Bunny vuelve a apoderarse de Lima. El artista puertorriqueño regresa al Perú con dos conciertos totalmente agotados este viernes 16 y sábado 17 de enero, fechas en las que el Estadio Nacional se convertirá en el epicentro musical del verano 2026.

El intérprete de “Baile Inolvidable” y “Un Verano Sin Ti” no solo convocará a miles de seguidores locales, sino también a fanáticos que llegarán desde distintos países para vivir el espectáculo. Según datos de la organización, el 4% de los boletos fue adquirido por público extranjero, principalmente de Estados Unidos (30%), Ecuador (26%) y Chile (6%). Además, el grueso de asistentes se concentra entre los 19 y 35 años.

Las puertas del recinto se abrirán desde las 3:00 p. m., mientras que el show principal está previsto para las 9:00 p. m., con un ingreso progresivo para evitar congestiones.

Transporte público ampliado por los conciertos de Bad Bunny

Ante la alta demanda de movilidad, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció un plan especial de transporte para ambas fechas. La estación Estadio Nacional del Metropolitano extenderá su horario de atención hasta la medianoche, permitiendo un retorno más fluido hacia los conos norte y sur de la capital.

En paralelo, el servicio 301 del Corredor Azul operará en su horario regular, pero con paraderos cercanos al estadio habilitados exclusivamente para los asistentes. Asimismo, la ATU pondrá a disposición un servicio de taxi autorizado, como alternativa segura para quienes prefieran transporte privado.

Estas medidas buscan reducir aglomeraciones y garantizar desplazamientos ordenados tras un evento que movilizará a decenas de miles de personas en el centro de Lima.

Recomendaciones clave para ingresar al Estadio Nacional

La producción del evento recordó que el ingreso al Estadio Nacional exige la presentación obligatoria del DNI físico para ciudadanos peruanos o documento oficial para extranjeros. Sin esta identificación, no se permitirá el acceso, incluso si el ticket es válido.

Las entradas solo serán aceptadas a través de la aplicación Quentro (iOS y Android). No se permitirá el ingreso con boletos impresos, capturas de pantalla, PDFs ni entradas adquiridas fuera de los canales oficiales, debido al riesgo de fraude.

Los accesos estarán distribuidos por zonas. La avenida Paseo de la República conducirá a Zona Platinum, Tribuna Oriente, Zona Vecinos y Zona Pit A. Por su parte, las avenidas Bauzate y Meza y 28 de Julio conectarán con Tribuna Norte, Oriente y Zona VIP. Otras calles como Madre de Dios, Saco Oliveros y Corpancho también funcionarán como puntos diferenciados de ingreso.