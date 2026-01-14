Wapa.pe
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

ES OFICIAL | Peruanos pueden viajar solo con DNI a estos países este 2026

El 2026 trae novedades favorables para los peruanos que planean viajar fuera del país, ya que podrán ingresar a diversos destinos utilizando solo su DNI, sin requerir visa.

    ES OFICIAL | Peruanos pueden viajar solo con DNI a estos países este 2026
    Peruanos pueden viajar solo con DNI a estos países este 2026
    ES OFICIAL | Peruanos pueden viajar solo con DNI a estos países este 2026

    Con la llegada del 2026, muchos peruanos muestran entusiasmo por realizar viajes al extranjero. Si se trata de tu primera salida del país, existen destinos cercanos que no exigen mayores trámites migratorios. Para ello, basta contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI), emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

    Asimismo, en esta nota se detallan los países que no solicitan visa, aunque sí requieren pasaporte. Este documento es sencillo de tramitar y, en muchos casos, se entrega el mismo día de la cita, tras realizar el pago de S/120,90 en cualquier agencia del Banco de la Nación o a través de la plataforma Págalo.pe.

    wapa.pe

    LEE MÁS: SBS interviene entidad financiera tras la pérdida total de su capital social: ¿Qué pasó?

    ¿Cuáles son los 8 países que permiten el ingreso de peruanos solo con DNI?

    Durante el 2026, estos destinos pueden visitarse con fines turísticos presentando únicamente el DNI, el cual debe encontrarse en buen estado. Gracias a los acuerdos de la Comunidad Andina (CAN), no será necesario presentar visa ni pasaporte.

    • Bolivia: Se recomienda portar un boleto de salida o un itinerario de viaje.
    • Colombia: Es obligatorio completar el formulario Check-Mig antes del viaje.
    • Ecuador: Se solicitará certificado de vacunación contra la fiebre amarilla.
    • Argentina: Se recomienda contar con pasajes de ingreso y salida, además de una declaración jurada que detalle el motivo del viaje.
    • Brasil: Es aconsejable presentar prueba de fondos suficientes y reserva de alojamiento.
    • Chile: Se debe demostrar solvencia económica y portar la tarjeta de turismo.
    • Paraguay: Es necesario registrar el ingreso y salida en los controles migratorios; también se recomienda acreditar medios económicos y alojamiento.
    • Uruguay: Se sugiere presentar boleto de salida y dirección del lugar de hospedaje.

    ¿Qué es la TAM?

    Al no requerirse visa ni pasaporte, será necesario contar con la Tarjeta Andina de Migración (TAM), un documento migratorio obligatorio que se genera de manera automática durante el control de ingreso o salida en los países andinos: Bolivia, Colombia y Ecuador.

    Este documento contiene información personal, así como las fechas y lugares de entrada y salida, lo que permite a las autoridades realizar el seguimiento de la permanencia y el registro migratorio del viajero.

    ¿Cuáles son los países que permiten el ingreso de peruanos con pasaporte?

    Los ciudadanos peruanos pueden ingresar a numerosos países del mundo presentando únicamente su pasaporte, sin necesidad de visa.

    América Latina y el Caribe: Guyana, Surinam, Aruba, Bonaire, Barbados, Belice, Costa Rica, Guatemala, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saba, San Eustaquio y Trinidad y Tobago.

    Europa: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte), República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

    Asia: Brunéi, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Israel, Malasia, Mongolia, Nepal, Catar, Singapur y Tailandia.

    África: Botsuana, Marruecos y Sudáfrica.

    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | Peruanos pueden viajar solo con DNI a estos países este 2026
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

